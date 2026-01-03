Serie A ekibi Udinese'nin Sportif Direktörü Gökhan İnler, sezon başında Galatasaray'dan 2,5 milyon euroya kiraladıkları Nicolo Zaniolo'nun bonservisini almak istediklerini ve transfer görüşmelerinin sürdüğünü açıkladı.

Sezon başında 2,5 milyon euro kiralama bedeli karşılığında Udinese'ye imza atan Nicolo Zaniolo, 15 milyon euoya geldiği Galatasaray'dan bonservisiyle ayrılabilir. İtalyan kulübünün yönetimi, düzenli forma şansı bulan 26 yaşındaki oyuncunun transferine onay verdi.

Uedineseden Galatasaray açıklaması: Nicolo Zaniolonun bonservisi alınacak mı?

"GALATASARAY'DAN TRANSFER SÜRECİ ÇOK ZOR GEÇTİ"

HT Spor'a açıklamalarda bulunan Udinese Sportif Direktörü Gökhan İnler, Zaniolo'yu sezon başında çok istediklerini ve oyuncunun da isteği sonrasında transferin gerçekleştiğini söyledi. Zaniolo'nun bonservisini almak istediklerini belirten İnler, "Zaniolo efsane bir oyuncu, önceden de onu tanıyordum. İtalya'da göz önünde olan bir futbolcu. Transfer süreci çok zor geçti. Galatasaray kolay vermek istemedi. Başka takımalarla yarıştık. Zaniolo, milli takıma dönmek istediği için ayrılmak istedi. Bizi seçti. Görüşmemiz olumlu geçti, o da istedi. Zaniolo iyi performans sergiliyor, ekstra çalışıyor" dedi.

Nicolo Zaniolo

"OKAN BURUK İLE GÖRÜŞECEĞİZ"

Oyuncunun bonservisini almak için Galatasaray'la görüştüklerini dile getiren İnler, "Rakamları burada söyleyemem ama transfer görüşmelerimiz sürüyor. Galatasaray'ın da kolaylık sağlaması lazım. En önemlisi oyuncunun performansı. Her şey olabilir. Bizim bütçemiz için bonservisi yüksek ama Okan Buruk ile görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

16 MAÇTA 5 GOL

Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösterilen Nicolo Zaniolo, bu sezon Udinese'de 16 maça çıktı ve 5 gol attı.

