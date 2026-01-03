İşte Aslan'ın Ugarte planı! G.Saray, Uruguaylı için alternatif bir yol haritası çizdi
Sarı kırmızılılar kiralık olarak kadroya katmayı düşündüğü Ugarte için FFP’de zorluğa düşmeyecek. Ugarte tutarsa tapusu alınacak, tutmazsa ‘bedava’ Neves, Hakan ve Anguissa için ‘ara geçiş’ olacak.
Galatasaray, Ocak ayında merkez orta saha takviyesi için UEFA limitlerine takılmayacak ve esneklik sağlayacak mecburi olmayan satın alma opsiyonuyla Manuel Ugarte'yi kiralamakta ısrar ediyor.
- Galatasaray, Ocak ayında ilk 11’e merkez orta saha takviyesi yapmayı hedefliyor ve Manuel Ugarte transferinde ısrarcı.
- Ugarte'nin kiralık olarak kadroya dâhil edilmesi, UEFA'nın limit kriterlerine takılmayacak ve sadece yarım sezonluk ücret ödenecek.
- Mecburi olmayan satın alma opsiyonu, Galatasaray'a oyuncunun performansına göre bonservisini alma veya sezon sonunda vedalaşma esnekliği sağlayacak.
- Ugarte'den beklenen katkı alınamazsa, Ruben Neves, Anguissa veya Hakan Çalhanoğlu gibi sözleşmesi bitecek veya bitmeye yakın alternatif isimler için daha güçlü bir transfer seçeneği oluşacak.
ALİ NACİ KÜÇÜK - Ocak ayında ilk 11’e merkez orta saha takviyesi yapacak olan Galatasaray’ın Manuel Ugarte konusunda ısrarcı olmasının üç önemli sebebi olduğu ortaya çıktı!
AKILCI HAMLE
Uruguaylı futbolcuyu Manchester United’dan mecburi olmayan satın alma opsiyonu ile kiralamak için bastıran Galatasaray, akılcı bir hamle olarak gördüğü için masada! İşte Ugarte ısrarının üç sebebi:
LİMİTLERE TAKILMAYACAK
Manuel Ugarte, kiralık olarak kadroya dâhil edileceği için UEFA’nın belirlediği limit kriterine takılmayacak. Galatasaray, Uruguaylı oyuncuya ödeyeceği sadece yarım sezonluk ücret ile UEFA’nın belirlediği yüzde 70 limitinde sorun yaşamayıp kadrosuna tecrübeli isim eklenecek.
SÖZ HAKKI ASLAN’DA
Mecburi olmayan satın alma opsiyonu ile söz hakkı Galatasaray’da olacak. Sarı kırmızılılar, Ugarte’den istediği, beklediği katkıyı alamazsa sezon sonu vedalaşacak. Muslera ve Torreira’da olduğu gibi Uruguaylı aşısı tutarsa Galatasaray bonservisini alacak. Burada tercih etme konforu oluşturulacak.
Galatasaray'da Manuel Ugarte'nin alternatifi hazır
AYRILIK KOLAY OLMAYACAK
Olumsuz durumda sezon sonunda kulüpleriyle sözleşmesi bitecek olan yıldızlar için orta sahaya daha güçlü ekleme yapma seçeneğine sahip olacak. Kulüpleriyle sözleşmesi biten Ruben Neves için pusuda olan ve Portekizli oyuncuyla irtibatı kesmeyen Galatasaray, Al Hilal’den 2026 Mayıs’ta ayrılacak ismi ikna edip Ugarte’nin yerine getirebilecek. Tercih Galatasaray’da olacak. Neves dışında bu kulvarda Galatasaray’ın nabız yokladığı isimler arasında Napoli’den Anguissa ve kontrat bitimine bir yıl kalan Hakan Çalhanoğlu da var.
ASİSTİ YOK
Bu sezon Manchester United’da 13 maçta süre alan Manuel Ugarte, gol veya asist katkısı sunamadı. İngiliz ekibinde 2024-25 sezonunda imza atan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, daha önce Sporting, PSG, Famalicao ve CA Fenix formalarını giymişti.