Su kesintisi de fayda etmedi: Bursa'da barajlar dipte, susuzluk kapıda

Su kesintisi de fayda etmedi: Bursa'da barajlar dipte, susuzluk kapıda

Bursa'da su kesintisi kararına rağmen barajların seviyesi kritik eşiğin de altına düştü. 1 Ekim'de %1.99 olan seviye, bugün itibarıyla %1.17’ye kadar geriledi. Kent susuz kalma tehlikesiyle karşı karşıya. Benzer bir tablo İstanbul’da da yaşanıyor. Megakentte barajların doluluk oranı %28’in altına indi. Önemli su kaynaklarından Sazlıbosna Barajı’nda suyun çekilmesiyle, yıllar önce sular altında kalan eski bir yol ve yapı kalıntıları gün yüzüne çıktı.

Türkiye sonbahara girerken su alarmı çalmaya devam ediyor. Bursa’da yaşanan kuraklık, baraj doluluk oranlarını kritik seviyenin de altına düşürdü. Su kaynaklarının neredeyse tükendiği kentte, 1-10 Ekim tarihleri arasında planlı su kesinti başlamıştı. 

Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu ve Kestel ilçelerinde uygulanan kesinti kararı, baraj doluluk oranlarının son bir haftada hızla düşmesinin ardından alındı.

Kesintilerin başladığı 1 Ekim tarihinde barajların doluluk oranı yüzde 1.99 iken bu oran bugün 1.17'ye kadar düştü. 

BARAJLARDA SON 4 GÜN

  • 1 Ekim: %1.99
  • 2 Ekim: %1.69
  • 3 Ekim: %1.43
  • 4 Ekim: %1.17

Yetkililer, su kullanımında ciddi tasarrufa gidilmezse tamamen sıfırlanabileceği uyarısında bulunuyor.

İSTANBUL'DA DA KURAKLIK ALARM VERİYOR

Kuraklık sadece Bursa’yı değil, İstanbul’u da etkisi altına almış durumda. İstanbul’un toplam baraj doluluk oranı %28’in altına düştü. En önemli su kaynaklarından biri olan Sazlıbosna Barajı'nda ise su çekilmesiyle birlikte yıllar önce sular altında kalmış eski bir yol ve yapı kalıntıları gün yüzüne çıktı.

Dron görüntülerinde, baraj zemininde derin çatlaklar ve geniş kurumuş alanlar dikkat çekiyor. Bu manzara, İstanbul’un da su krizine hızla yaklaştığını açıkça gösteriyor.

Uzmanlara göre hem İstanbul hem de Bursa’da yaşanan bu tablo, Türkiye’nin su yönetimi konusunda ciddi adımlar atması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.

Uzmanların önerileri ise şöyle:

  • Tarımda su tasarrufuna öncelik verilmeli
  • Şebeke kayıpları azaltılmalı
  • Hanelerde su tüketimi ciddi biçimde azaltılmalı
  • Yağmur suyu hasadı teşvik edilmeli

 

