Bursa’da boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından tabancayla vurulan Tuğçe Y.’nin hayati tehlikesi sürerken korkunç bir detay daha ortaya çıktı. Genç kadını vuran eşinin, olaydan önce sosyal medya hesabında “Herkesten özür dilerim. Kurt darlandı, son turuna çıktı" paylaşımı yaptığı tespit edildi.

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bulunan iki katlı bir binanın üst katındaki dairede korkunç bir olay yaşandı. Boşanma aşamasında olan A.Y, üzerindeki tabancayla eşi Tuğçe Y'ye ateş açtı. Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eşine dehşeti yaşatmıştı! Saldırıdan önceki korkunç paylaşımı ortaya çıktı

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Göğsüne ve karnına isabet eden mermilerle ağır yaralanan genç kadın, ameliyata alındı. 1 çocuk annesi Tuğçe Y.’nin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

‘ALDATTI’ İDDİASI

Korkunç olay sonrasında polis merkezine giderek teslim olan A.Y. ifadesinde, eşinin kendisini defalarca aldattığını iddia etti. Şüphelinin, saldırıdan önce yaptığı sosyal medya paylaşımı ise kan dondurdu.

KORKUNÇ PAYLAŞIM

Eşini vuran A.Y.’nin sosyal medya hesabından olay öncesinde "Herkesten özür dilerim. Kurt darlandı, son turuna çıktı" ifadelerini kullandığı bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

