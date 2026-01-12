Türkiye'de yaklaşık 15 milyon kullanıcısı bulunan Roblox'a bir süredir erişim sağlanamıyor. Yaşanan gelişmeler ardından binlerce oyun tutkunu Roblox'un açılacağı tarihi araştırıyor. Peki, Roblox ne zaman açılacak?

Popüler oyun platformu Roblox, Türkiye'de resmi olarak bir şirket kurarak yerel pazardaki varlığını resmileştirdi. Geçtiğimiz dönemde Türkiye’de erişime kapatılan Roblox, kullanıcıların alternatif yöntemler aramasına neden olmuştu.

ROBLOX AÇILACAK MI?

Dünyaca ünlü çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye'de şirket kurma kararı aldı. Yasağın kalkması ile ilgili henüz resmi mercilerden bir duyuru yapılmadı. Ancak bu stratejik hamle, 2024 yılında uygulanan erişim engelinin ardından platformun ülkeye resmi olarak dönüşünün sinyali olarak yorumlandı.







Roblox ne zaman açılacak?

ROBLOX NE ZAMAN YASAKLANDI?

Roblox 7 Ağustos 2024’te 5651 sayılı Kanun’un 8-A maddesi kapsamında Türkiye’de erişime engellendi. Yetkililer platformda çocuklar için uygun olmayan içeriklerin yer aldığı ve bu içeriklerin yeterince denetlenemediği gerekçesiyle yasak kararını aldı.

Roblox’un Türkiye’de yasal bir temsilciliğinin bulunmaması da erişim engelini zorunlu hale getiren unsurlar arasında gösterildi.

RUSYADA'DA YASAKLANDI

Roblox, Türkiye ardından bir ülkede daha yasaklandı. Rusya, Roblox’u aşırılık yanlısı içeriklerin yer alması ve LGBT propagandası yapılması gerekçesiyle erişime engelledi.

