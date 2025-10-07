Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Avukat babalar davalık oldu, meslektaş oğullar savundu!

Güncelleme:
Kayseri'de iki avukat arasında yaşanan tartışma mahkemeye taşındı, meslektaşları olan oğulları cübbelerini giyip babalarını savundu.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi ilginç bir davaya sahne oldu. İki avukat arasında yaşanan tartışma, mahkemeye taşındı. Babalar mahkemelik olunca onları avukat olan oğulları savunmaya başladı. Kayseri Barosu’na kayıtlı avukatlar S.K. ile A.E. arasında yaşanan kavga Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne taşındı. Müşteki sanık olarak hakim karşısına çıkan avukatları aynı zamanda meslektaşları olan oğulları savundu.

"KAFA ATIP YERDE TEKMELEDİLER"

Mahkemede olayı anlatan S.K., 2013 yılında kendisine verilmek üzere 500 bin liranın A.E. ve ortaklarına teslim edildiğini belirterek parayı istemek için A.E.’nin ofisine gittiğini, ofisteki kişilerle konuşurken A.E’nin arkadan gelerek kendisine kafa attığını, sonrasında da yerde tekmelediğini söyledi.

 YARIM MİLYON VERDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ 

Olayla ilgili iddianameye itiraz eden S.K., yanında sürekli bir çakı taşıdığını ancak olay anında hiçbir şekilde kullanmadığını, iddia edildiği gibi bir yağma olayının söz konusu olmadığını söyledi. A.E., 500 bin TL'nin o dönem çok büyük bir para olduğunu belirterek 2006 yılından beri konuşmadığı S.K.’ya verilmek üzere kendilerine böyle bir para verilmediğini ifade etti ve A.E.’den şikayetçi olmadığını söyledi.

DURUŞMA ERTELENDİ 

A.E.’de, S.K’nın daha öncede ofisine geldiğini ancak bunun kendisine söylenmediğini, olay günü de bir avukat arkadaşının kendisini arayarak, "S.K., bıçağı beline taktı, senin yanına geliyor" diyerek kendisini uyardığını belirtti. S.K.’nın ofisin içinde küfürler savurduğunu bunun üzerine arbede yaşandığını, sonrasında kendisini kaldırarak oturttuğunu ve ne istediğini sorduğunu söyledi. A.E., geçmişin hatıra şikayetçi olmadığını söylerken duruşma tanıkların dinlenmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

