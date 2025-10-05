Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Kayseri'de duygulandıran manzara! Baraj gölü kuruyunca köy ortaya çıktı

Kayseri'de duygulandıran manzara! Baraj gölü kuruyunca köy ortaya çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kayseri&#039;de duygulandıran manzara! Baraj gölü kuruyunca köy ortaya çıktı
Kuraklık, Baraj, Köy, Geçmiş, Haber
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye’nin büyük bir kısmı şiddetli kuraklığın etkisi altında. Kayseri de kırmızı alarm verilen illerden biri. 2015’te inşa edilen, bir zamanlar taşkınların yaşandığı Gümüşören Barajı’nın suları 1 km çekildi. Gün yüzüne çıkan köyleri, okul ve camiyi görenler duygusal anlar yaşadı.

Kayseri’de 2015’te hizmete açılan Gümüşören Barajı, Develi ovasındaki 57 bin hektarlık tarım alanının su ihtiyacını karşılıyor. Elektrik üretiminin yanı sıra balıkçılık da yapılan baraj, bölge halkına hem tarımda hem de balıkçılıkta ekonomik katkı sağlıyor. Ancak aşırı kuraklık ve yoğun su kullanımı sebebiyle barajın doluluk oranı yüzde 27’ye düştü.

Kayseri'de duygulandıran manzara! Baraj gölü kuruyunca köy ortaya çıktı - 1. Resim

Daha önce sular altında kalan Yenice ve Çukuryurt köyleri ile Beşkardeşler ve Menengi mezraları tekrar gün yüzüne çıktı. Bölge halkı, yıllar sonra ortaya çıkan eski yerleşim yerlerindeki okulları, evleri ve camileri yeniden görme fırsatı bulsa da suların çekilmesi sebebiyle kuraklık endişesi yaşıyor.

Kayseri'de duygulandıran manzara! Baraj gölü kuruyunca köy ortaya çıktı - 2. Resim

Baraj Müdürü Cemalettin Yıldız “Baraj minimum seviyelerde, böyle devam ederse sulamaya belki 20 gün daha su verebiliriz” dedi.

Kayseri'de duygulandıran manzara! Baraj gölü kuruyunca köy ortaya çıktı - 3. Resim

Yenice Muhtarı Erol Çalışkan ise eski köylerini görmekten mutluluk duyduğunu, ancak suyun 1 kilometre çekilmesiyle tarımsal sulamada zorlandıklarını ve kuraklık endişesi yaşadıklarını ifade etti.

Kayseri'de duygulandıran manzara! Baraj gölü kuruyunca köy ortaya çıktı - 4. Resim

Kayseri'de duygulandıran manzara! Baraj gölü kuruyunca köy ortaya çıktı - 5. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

Parkinson'un erken belirtileri nelerdir? Hastalığı atlatmak mümkün mü?Torunuyla oynarken aldığı haberle yıkıldı! 3 milyon liralık eşyalar küle döndü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dünya'ya 361 bin 459 kilometre yaklaşacak! 2025'in ilk 'Süper Ay'ı için geri sayım - YaşamDünya'ya 361 bin 459 kilometre yaklaşacak!Acı gerçek kavga sonrası ortaya çıktı! Adanalı Kadir amca 15 ay sonra dedektif gibi iz sürdü... - YaşamAcı gerçek kavga sonrası ortaya çıktı!6 ayda içler acısı hale geldi! Çifti perişan kaldı, tarım alanları risk altında - YaşamÇifti perişan kaldı, tarım alanları risk altında!Şenlikte rekor performans! Bir kilo balı sadece iki dakikada yedi! - YaşamBir kilo balı sadece iki dakikada yedi!Devasa balkabağı görenleri şaşkına çevirdi! Ortalama bir otomobil ağırlığında - YaşamDevasa balkabağı görenleri şaşkına çevirdi!Sıcaklık 7 derece birden düşecek! Yeni soğuk hava dalgası geliyor - YaşamGün belli oldu! Yeni soğuk hava dalgası geliyor
Sonraki Haber Yükleniyor...