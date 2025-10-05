Kayseri'de duygulandıran manzara! Baraj gölü kuruyunca köy ortaya çıktı

Kayseri’de 2015’te hizmete açılan Gümüşören Barajı, Develi ovasındaki 57 bin hektarlık tarım alanının su ihtiyacını karşılıyor. Elektrik üretiminin yanı sıra balıkçılık da yapılan baraj, bölge halkına hem tarımda hem de balıkçılıkta ekonomik katkı sağlıyor. Ancak aşırı kuraklık ve yoğun su kullanımı sebebiyle barajın doluluk oranı yüzde 27’ye düştü.

Daha önce sular altında kalan Yenice ve Çukuryurt köyleri ile Beşkardeşler ve Menengi mezraları tekrar gün yüzüne çıktı. Bölge halkı, yıllar sonra ortaya çıkan eski yerleşim yerlerindeki okulları, evleri ve camileri yeniden görme fırsatı bulsa da suların çekilmesi sebebiyle kuraklık endişesi yaşıyor.

Baraj Müdürü Cemalettin Yıldız “Baraj minimum seviyelerde, böyle devam ederse sulamaya belki 20 gün daha su verebiliriz” dedi.

Yenice Muhtarı Erol Çalışkan ise eski köylerini görmekten mutluluk duyduğunu, ancak suyun 1 kilometre çekilmesiyle tarımsal sulamada zorlandıklarını ve kuraklık endişesi yaşadıklarını ifade etti.