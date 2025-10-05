Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Yaşam > 6 ayda içler acısı hale geldi! Çifti perişan kaldı, tarım alanları risk altında

6 ayda içler acısı hale geldi! Çifti perişan kaldı, tarım alanları risk altında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kuraklık, Aşırı Sıcaklar, Tarım Alanları, Baraj, Sulama, Çiftçi, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yozgat’ta bulunan Uzunlu Barajı, kuraklık ve aşırı sıcaklar nedeniyle alarm veriyor. 1996 yılında yaklaşık 80 bin dekar tarım arazisini sulamak amacıyla hizmete açılan barajda, 6 ay içerisinde su seviyesi gözle görülür şekilde düştü. Çiftçi, tarım alanlarının savunmasız kalmasıyla adeta perişan oldu.

Yozgat'ta Uzunlu Barajı'nı kuraklık vurdu.

Dron kamerasıyla 5 Nisan ve 4 Ekim 2025 tarihlerinde dron ile çekilen görüntüler, barajdaki dramatik su kaybını gözler önüne seriyor.

Nisan ayında su seviyesinin oldukça yüksek olduğu barajda, Ekim ayı itibarıyla ciddi oranda çekilme yaşandığı görülüyor.

6 ayda içler acısı hale geldi! Çifti perişan kaldı, tarım alanları risk altında - 1. Resim

ÇİFTÇİ ZOR GÜNLER YAŞIYOR

4 milyon 300 bin metreküp su toplama kapasitesine sahip barajın önceki yıllarda açık kanal sistemiyle sulama yaptığı, son yıllarda ise kapalı sistem basınçlı su yöntemiyle tarımsal sulamada kullanıldığı biliniyor.

Ancak bu yıl yaşanan aşırı sıcaklıklar ve yeterli yağışın olmaması nedeniyle baraj, çiftçiye can suyu olamadı.

Uzunlu beldesinde yaşayan Mükremin Şaşmaz, barajdaki son durumu şu sözlerle anlattı:

Su seviyesi kuraklıktan düştü. Çandır ve Çayıralan’dan da su gelmiyor. Su gelmeyince çiftçiler de yararlanamadı. Şu an balıkların yaşayabildiği az bir miktar su var.

