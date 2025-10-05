6 ayda içler acısı hale geldi! Çifti perişan kaldı, tarım alanları risk altında

Yozgat'ta Uzunlu Barajı'nı kuraklık vurdu.

Dron kamerasıyla 5 Nisan ve 4 Ekim 2025 tarihlerinde dron ile çekilen görüntüler, barajdaki dramatik su kaybını gözler önüne seriyor.

Nisan ayında su seviyesinin oldukça yüksek olduğu barajda, Ekim ayı itibarıyla ciddi oranda çekilme yaşandığı görülüyor.

ÇİFTÇİ ZOR GÜNLER YAŞIYOR

4 milyon 300 bin metreküp su toplama kapasitesine sahip barajın önceki yıllarda açık kanal sistemiyle sulama yaptığı, son yıllarda ise kapalı sistem basınçlı su yöntemiyle tarımsal sulamada kullanıldığı biliniyor.

Ancak bu yıl yaşanan aşırı sıcaklıklar ve yeterli yağışın olmaması nedeniyle baraj, çiftçiye can suyu olamadı.

Uzunlu beldesinde yaşayan Mükremin Şaşmaz, barajdaki son durumu şu sözlerle anlattı: