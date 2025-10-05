Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bitcoin 17 yıllık tarihinin en yüksek seviyesinde! 125 bin dolar ile rekor kırdı

Bitcoin 17 yıllık tarihinin en yüksek seviyesinde! 125 bin dolar ile rekor kırdı

Kaynak: AFP
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / AFP

Bitcoin, günün erken saatlerinde 17 yıllık tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Rekor kıran kripto para birimi, 125 bin doların üzerine çıktı. İngiltere merkezli Standard Chartered Bank analistleri Bitcoin’in kısa vadede 135 bin dolara ulaşacağını, yıl sonuna kadar da 200 bin doları aşacağını öngörüyor.

Bitcoin, 17 yıllık tarihinde ilk kez 125 bin doların üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Son 24 saatte yaklaşık 50 milyar dolarlık işlem hacmi gerçekleşirken, fiyatın hızlı yükselişi sırasında yalnızca bir saatte 100 milyon dolara yakın kısa pozisyon tasfiye edildi.

Bitcoin 17 yıllık tarihinin en yüksek seviyesinde! 125 bin dolar ile rekor kırdı - 1. Resim

BİTCOİN'DE TARİHİ EŞİK

CoinGlass’ın verilerine göre, son 24 saatte 200 milyon doların üzerinde BTC short pozisyonu zorunlu alıcıya dönüştü.

Analistler, makroekonomik koşulların elverişliliği ve kurumsal yatırımcı ilgisinin artmasının yıl boyunca Bitcoin’i desteklediğini belirtiyor. BitBull Capital CEO’su Joe DiPasquale, “Uzun süren hükümet kapanmaları, yatırımcıları Bitcoin gibi alternatif değer saklama araçlarına yönlendiriyor” dedi.

ABD’de cuma günü erken saatlerde hızla yükselen fiyat, daha önceki rekor seviye olan 124 bin 128 doların hemen altında kâr satışlarıyla kısa süreli duraklasa da, bu kez ivme devam etti.

Bitcoin 17 yıllık tarihinin en yüksek seviyesinde! 125 bin dolar ile rekor kırdı - 2. Resim

HEDEF 200 BİN DOLAR MI?

İngiltere merkezli Standard Chartered Bank analistleri ise yükselişin süreceğini öngörüyor. Bankanın dijital varlıklar küresel başkanı Geoff Kendrick, yatırımcılara gönderdiği notta Bitcoin’in kısa vadede 135 bin dolara ulaşacağını, yıl sonuna kadar da 200 bin doları aşacağını öngördü.

