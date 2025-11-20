A Milli Futbol Takımı’nın İspanya’daki maçında soyunma odasında hırsızlık yaşanmıştı. Çalınan 150 bin avro değerindeki iki yüzük ve bir saatin Merih Demiral’a ait olduğu belirlendi. Değerli eşyalar futbolcuya ulaştırılmak üzere yola çıkarken, hırsızlığın nasıl gerçekleştiği henüz tespit edilemedi.

Sevilla polis kaynaklarına göre, İspanya-Türkiye maçının 2-2 berabere tamamlanmasının ardından A Milli Takım havalimanına hareket ederken, Merih Demiral çantasındaki bir saat ve iki yüzüğünün eksik olduğunu fark etti. Bunun üzerine Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, hemen İspanya Futbol Federasyonu’nun güvenlik ekibiyle iletişime geçti.

EŞYALAR SAATLER İÇİNDE BULUNDU

La Cartuja Stadı'nda A Milli Takım'ın soyunma odasında yapılan aramalarda saat ve yüzüklerin bulunmaması üzerine avukatı aracılığıyla İspanyol polisine suç duyurusunda bulunan Merih Demiral'ın bu girişiminin ardından stat özel güvenlik görevlileriyle yürütülen iş birliği sonrasında birkaç saat içinde söz konusu değerli eşyaların bulunduğu kaydedildi.

A Milli Takım’ın soyunma odasındaki skandalın detayları belli oldu! Hırsızlığın kurbanı Merih Demiral olmuş

YASAL İŞLEMLERDEN SONRA TESLİM EDİLECEK

Saatin 90 bin avro ve biri alyans olduğu tahmin edilen yüzüklerin ise 60 bin avro değerinde olduğunu söyleyen yetkililer, yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından bu eşyaların milli futbolcuya ulaştırılacağını ifade etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın bir hırsızlık vakası olduğu yönünde şüpheleri bulunan İspanya Ulusal Polisi, olası faillerin tespit edilmesi, hırsızlığın tam olarak nasıl gerçekleştiğinin ortaya çıkarılması ve ilgili sorumluların belirlenmesi amacıyla soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.

ÇAĞLA ÇAĞLAR

