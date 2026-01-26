Skandalın ardından ihbar yağmaya başladı. Bakan Göktaş, İBB’nin olayı örtbas etmek için mağdur aileye bile baskı yaptığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti’nin Altıeylül ilçesindeki Hasan Can Kültür Merkezinde düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda İBB’ye ait çocuk etkinlik merkezindeki rezaletin ortaya çıkmasının ardından kendilerine ihbarlar yağdığını açıkladı.

Mağdur çocuğun ailesinin İBB’den hiçbir destek alamadıklarını anlatan Göktaş “Çocuk etkinlik merkezi” adı altında kreş hizmeti sunulduğunu, ailelerin de ‘resmî bir kreş yeri’ olarak düşünerek çocuklarını emanet ettiğini söyledi. Hiçbir şekilde izin alınmadığını, denetim mekanizması olmadığını vurgulayan Göktaş “Keşke, münferit bir olay olsaydı. Dünden bu yana maalesef farklı ihbarlar var” dedi.

Göktaş, şunları kaydetti:

Maalesef ki çocuk haklarından bahsedenlerin sesi dahi çıkmıyor. Aksine, neredeyse aileyi suçlayacak boyutta, diyor ki, ‘Bir delil bile yok.’ Ya, biz her ihbarı, bir delil olarak görmememiz mi lazım? Her ihbar, bizim için öncelik değil midir? Sen, gereğini yaptın mı? Değil yapmak, aileye gerekli bilgilendirmeyi yapmamışsın. Onlara geri dönüş sağlamamışsın. Olayı örtbas etmek için elinden geleni yapmışsın. Aile 45 gün sonra artık sitem etmiş, bu konuyu basına yansıtmış.

HER OLAYDA BAĞIRANLAR NEREDESİNİZ?

Bakan Göktaş “Nerede sizin çocuk hakları savunuculuğunuz? Nerede sizin insan hakları savunuculuğunuz? Neredesiniz siz?” sorularını yönelterek, şu ifadeleri kullandı: O çocukları savunanlar, her olayda bağıranlar, neredesiniz? Neden sesiniz çıkmıyor? Çocuklarımıza nasıl kıyarsınız? 3 yaşında bir çocuk. Ailesine baskı yapmaya utanmıyor musunuz? Bununla beraber, dünden beri maalesef farklı vakalarla karşı karşıyayız. Farklı ihbarlar geliyor. İhbarlar, ciddi. Kimileri savcılığa intikal etmiş ama biliyor musunuz? Örtbas edilmesi için elinden gelen yapılmış. Bu merkezler, ‘çocuk etkinlik merkezi’ adı altında açılmış. Neden? Çünkü Millî Eğitim Bakanlığından izin almak istemiyorlar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının denetimi altında olmak istemiyorlar.

