Süper Lig'de Fatih Karagümrük'e konuk olan Fenerbahçe'de Teknik Sorumlu Zeki Murat Göle, karşılaşma öncesi sakat oyuncular hakkında bilgi verdi.

"MÜCADELECİ BİR TAKIMA KARŞI OYNAYACAĞIZ"

Mücadeleci bir takıma karşı oynayacaklarını söyleyen Göle, "Öncelikle Karagümrük'e çok büyük saygı duyuyoruz. Son sıralarda olmalarına rağmen oyun güçleri var ve mücadeleci bir takıma karşı oynayacağız. Biz de geçen hafta son dakikaya kadar mücadeleyi bırakmadık ve 3 puan aldık." diye konuştu.

ASENSIO VE NENE SÖZLERİ

Kadro tercihi ve sakatlıklar hakkında konuşan Zeki Murat Göle, "5 oyuncunun uzun süredir sakatlıkları devam ediyor. Tam verimli olarak milli arada dönecekler, hemen hemen hepsi dönecek. Ederson'un cezası var. Kadroda olan ve 11 başlatamadığımız oyuncular Asensio ve Nene. 2-3 haftadır fedakarlıkla maça çıkıyorlar ama bu maçta ağrıları arttığı için 11'de yer almıyorlar. Mümkün olduğunca koruyacağız onları. Biz bunları bahane olarak görmedik hiçbir zaman ama bazen bunları dile getirmek gerekiyor. Zor zamanlar ama bunları aşıp sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Bugün de inşallah 3 puan alacağız ve taraftarımızı mutlu edeceğiz. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek." dedi.

