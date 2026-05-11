TFF 1'inci Lig'i 2025-2026 sezonunu eksi 57 puanla son sırada tamamlayıp küme düşen Adana Demirspor'da Başkan Ertan Zeybek, kulübün borçlarına ilişkin, "Anlaştığımız ve daha sonra protokol yaptığımız dosyalarla borcu 22 milyon euroya kadar indirdik" dedi.

TFF 1'inci Lig'den düşen Adana Demirspor Başkanı Ertan Zeybek, düzenlediği basın toplantısında, kulübün içinde bulunduğu ağır tablodan çıkması için büyük bir mücadele verildiğini söyledi.

"KAPALI ELEKTRİKLER 1,5 MİLYON TL'YE AÇILDI"

Çalışmaların kişisel beklenti gözetmeden yürütüldüğünü ifade eden Zeybek, "Kulübümüzün kapalı elektrikleri için yaklaşık 1,5 milyon TL, futbolcu ve personel maaşları için yaklaşık 5,2 milyon TL kaynak sağlanmıştır. Takımımızın lig maratonuna devam edebilmesi adına iç saha ve deplasman organizasyon giderleri için yaklaşık 6,5 milyon TL ödeme gerçekleştirilmiştir. Tesisimizin aylık sabit giderleri de yönetimimiz ve taraftar gruplarımız tarafından bağış usulüyle karşılanmıştır. Ayrıca eski teknik ekip, futbolcular ve alacaklı firmalarla yapılan görüşmeler neticesinde yaklaşık 18 milyon TL'lik borç yükü kulübümüzün üzerinden kaldırılmıştır" şeklinde konuştu.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Zeybek, alacaklı futbolcularla kulüp lehine protokoller yapıldığını anlattı.

Ertan Zeybek

"YETER Kİ HERKES SORUMLULUK ALSIN"

Kentteki tüm kurumlardan mücadelelerine destek isteyen Zeybek, "Adana Demirspor'un mevcut borç yükü, doğru yönetim ve şehrin vereceği ortak destekle aşılamayacak yük değildir. Bu şehir kenetlendiği zaman neleri başarabileceğini geçmişte defalarca göstermiştir. Yeter ki herkes bu mücadelede sorumluluk alsın, bu armaya sahip çıksın ve Adana Demirspor'un yalnız olmadığını hissettirsin" değerlendirmesinde bulundu.

Zeybek, kulübü yaşatmak için bir arada olduklarını vurgulayarak, "Bugüne kadar yapılan tüm mücadele, tamamen taraftarların fedakarlığı ve desteğiyle yürütülmüştür. Bugünden sonra bu mücadeleyi sürdürebilmek için şehrimizin tüm dinamiklerinin bu sürece kayıtsız kalmaması gerekmektedir" şeklinde konuştu.

"4 MİLYON EUROYA YAKIN BORÇ KAPATTIK"

Göreve geldiklerinde kulübün 25 milyon euro civarı borcu olduğunu dile getiren Zeybek, "Anlaştığımız ve daha sonra protokol yaptığımız dosyalarla borcu 21,5-22 milyon euroya kadar indirdik. Yani 3,5-4 milyon euroya yakın borcu kapatmış olduk. Diğer alacaklarımız da fedakarlık yaparlarsa bu olay daha rahat aşılır diye düşünüyorum. Tabii bunu da yapabilmek için paraya ihtiyacımız var. Bu para; kampanya, yatırımcı ve yeni bir yönetimde olur. Bu paralar ödenmeyecek paralar değil. Biz zaten borçları en aza indirmeye çalışıyoruz. Avukatlarımız şu an hala görüşmelerde. Örnek olarak borcu 7-8 milyon euroya indirecek şekilde anlaşma sağladıktan sonra bu borçları hep beraber kapatırız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

