Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölgedeki savaş ortamına rağmen tarımsal üretim ve gıda arz güvenliğinde sıkıntı yaşanmayacağını vurguladı. Gübre tedariki için tüm önlemlerin önceden alındığını belirten Yumaklı, amonyum nitrat kullanımına geçici izin verilmesi ve gümrük vergilerinin sıfırlanması gibi kritik adımlarla iç piyasanın desteklendiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gümüşhane ziyareti kapsamında katıldığı Sektör Paydaşları Toplantısı'nda stratejik açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına vefat eden ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı anarak başlayan Bakan Yumaklı, küresel ve bölgesel risklere karşı Türkiye'nin tarım politikasını koruma altına aldıklarını ifade etti.

Bölgedeki sıcak çatışmaların gübre tedarikini etkileyip etkilemeyeceğine açıklık getiren Yumaklı, "Gübre ve ham madde stoklarımızı önceden tamamladık, herhangi bir arz sorunu öngörmüyoruz" dedi.

Türkiye kalkanını kurdu! Bakan Yumaklı: Gübre stoklarımızda sorun yok

TEDBİRLERİ TEK TEK SIRALADI

Bakanlık olarak aldıkları ek tedbirleri de sıralayan Yumaklı şu ifadeleri kaydetti:

"Gübre ve gübre hammaddeleri tedarikimizi zaten yapmıştık. Bunu tekrar ifade etmek isterim. Hatta Cumhurbaşkanımız da kabine toplantısı sonrasında bunu tekrar dile getirdi. Gübre stoklarımızda herhangi bir problem yok. Bu kapsamda arzı artırma yönünde bazı tedbirler de aldık.

Bunlar zaten bizim planladığımız hususlardı. Alternatif ülkelerden gübre tedarikinin gerçekleştirilmesi için Ticaret Bakanlığımızla birlikte karar alarak bazı ülkelere uyguladığımız gümrük vergisini sıfırladık.

İhracat kapasitesine sahip olduğumuz bazı gübre çeşitlerinin ihracatını durdurduk. Böylelikle bu ürünlerin yurt içerisinde daha fazla kullanılmasını sağlamış olduk.

Antrepolarda bulunan üre gübresinin Türkiye üzerinden transit ticaretini ve yeniden ihracını da bu vesileyle durdurmuş olduk.

Son olarak aldığımız başka bir tedbirle, 10 yıldır kullanımı yasak olan amonyum nitrat gübresinin tarımda kullanımına geçici olarak izin verdik.

AMONYUM NİTRAT UYARISI

Bütün bu uygulamaların tamamı Çiftçi Kayıt Sistemi ve Gübre Takip Sistemi üzerinden takip edilecek.

Amonyum nitratla ilgili olarak da söylüyorum; 30 Mayıs’a kadar takip edeceğiz.

Ülkemizin etrafındaki bu ateş çemberinden bizler, Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde en az etkilenecek şekilde tedbirlerimizi alıyoruz. Tarımsal üretim açısından ve gıda arz güvenliği açısından hiçbir problemimiz yoktur; altını çizerek ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

