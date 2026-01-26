Türk Hava Kurumu Üniversitesi, farklı mesleklerden gelen ancak ortak tutkuları uçmak olan kadınların havacılık dünyasına kazandırılması konusunda önemli bir rol üstleniyor.

Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi, ileri teknoloji simülatör eğitimleri ve kapsamlı uçuş programlarıyla pilot olma hayallerinin peşinden koşan kadınları havacılık dünyası için yetiştiriyor.

Gökyüzüne sevdalı mektepli kadın pilotlar

Üniversitede görevli uçuş öğretmeni Koray Turgut “Uçuş, eğitimin en önemli safhası” olduğunu belirterek “Burada 35 saati simülatörden, 15 saati gerçek uçuşta olmak üzere eğitimler veriyoruz. İngilizce ve Türkçe olarak aktarılan eğitimler ortalama 1,5-2 yıl sürüyor” dedi. Mezun öğrencilerin ticari pilot lisansı aldıklarını anlatan Turgut “Ticari pilot lisansı alan öğrencilerimiz hava yolu şirketlerine iş başvurusunda bulunabiliyor. Burada öğrencilerin uçuş eğitimleri 4 yıl sürüyor. Pilotaj eğitimine başvurmak için öğrencilerimizin iki yolları var. Biri üniversite sınavına girip üniversitenin pilotaj eğitimini kazanmaları, burslu ya da burssuz fark etmez. Diğeri de burada 1,5 ila 2 yıl süren uçuş eğitimlerine katılmak” ifadelerini kullandı.

Gökyüzüne sevdalı mektepli kadın pilotlar

MESLEK FARKLI, HAYAL AYNI

Üniversitelerin çeşitli bölümlerinde okuyan, ancak pilot olma hayali ağır basan kadınlar, kampüste bulunan simülatörle 35 saat eğitim alıyor. 15 saat ise eğitmen eşliğinde gerçek uçuş yapıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası