230 milyon ABD’linin soğuk havanın etkisi altında kalacağı, kimi yerlerde 30 santimetreye kadar kar, bazı eyaletlerde 3 santimetreye kadar buz oluşabileceği, Texaslıların da çarşamba gününe kadar evlerinde mahsur kalabilecekleri uyarısı yapıldı.

ABD’de korkuyla beklenen “tarihî kış fırtınası” ülkenin orta, güney ve doğu kısımlarını etkisi altına aldı. Fern fırtınası sebebiyle hafta sonu ve pazartesi günü dâhil toplam 14 binden fazla uçuş iptal edilirken, 350 milyon nüfuslu ülkede 230 milyon kişinin bu soğuk hava dalgasından etkilenmesi bekleniyor.

16 eyalet ve başkent Washington D.C acil durum ilan etti. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, Oklahoma’dan Maine eyaletine kadar kimi yerlerde 30 santimetreye kadar kar görülebileceğini, bazı eyaletlerde ise 3 santimetreye kadar buz oluşabileceğini bildirdi. Hava sıcaklıklarının Boston’da -26 dereceye kadar düşmesi beklenirken ABD’nin kuzey kısımlarında bunun -46’ya kadar düşeceği öngörülüyor.

Trump'tan çevrecilere manidar soru! Küresel ısınmaya ne oldu?

Fırtına sebebiyle ülke genelinde 84 bini aşkın kişi elektrik kesintisi yaşıyor. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani “Son 8 yılın en soğuk kışı” ifadesini kullanırken Texas acil durum ve kriz yönetimi kurumu başkanı Kevin Oden da kar ve tipi sebebiyle eyalette insanların çarşamba gününe kadar evlerinde mahsur kalabilecekleri uyarısında bulundu. Oden, insanların yeterli miktarda ilaç ve gıda stoklamalarını istedi.

ABD Başkanı Donald Trump

TRUMP DALGA GEÇTİ

ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya platformları X ve Truth üzerinden yaptığı paylaşımda Ulusal Hava Durumu Servisinin “Bu fırtınayı ciddiye alın millet” mesajını tekrarladı ve “Rekor soğuk hava dalgasının 40 eyaleti vurması bekleniyor. Daha önce çok nadir görülmüş bir şey. Çevreci isyancılar lütfen açıklasın, küresel ısınmaya ne oldu?” diye konuştu.

