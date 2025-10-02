Binlerce yıllık Hitit eserleri talan ediliyor! Yozgat'ta sahipsiz tarihi alan kaçak kazıya uğruyor

Türkiye’de kaçak kazının, yani “kültür varlığı bulmak amacıyla izinsiz kazı veya sondaj” suçunun cezası 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 74. maddesiyle düzenlendi.

Buna göre izinsiz kazı veya sondaj suçu için 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası bulunuyor. Ancak kazı veya sondaj yapılan yer, sit alanı ya da korunması gerekli başka bir yer değilse bu ceza, üçte biri nispetinde indiriliyor.

Gerek cezaların caydırıcı olmayışı gerekse turizm kaynaklarının belli bölgelere yoğunlaşması, Anadolu'daki bazı bölgelerdeki tarihi alanları korumasız bırakıyor.

Sorgun ilçesine bağlı Karakız Beldesi sınırları içinde yer alan ve Hitit döneminden günümüze ulaşmış bazalt aslan heykeli de bunlardan biri olarak dikkat çekiyor.

Etrafındaki tarihi kalıntıların da 3 bin 200 yıl öncesine ait olduğu tahmin ediliyor. Kalıntılar açık hava müzesi olarak sergileniyor.

"HİTİT HEYKEL ATÖLYESİ OLDUĞU ARKEOLOGLAR TARAFINDAN TESPİT EDİLDİ"

Karakız Mahalle Muhtarı Nazım Gedik, "Bu aslanlı kaya bildiğimiz gibi 2 tane, birisi burada diğeri dağda. Kazankaya mevkiinde de büyük bir kazanımız var. Buranın tarihi 3 bin 200 yıl geriye dayanıyor. Hitit heykel atölyesi olarak kullanıldığı arkeologlar tarafından tespit edildi. Buranın değerinin bilinmesi lazım. Hem köy hem de bölge açısından müze gibi halka açık turistlere açık olması lazım. Çünkü bunun gibi bir sürü şey yer altında var diyorlar. Bunlar yerin üstünde olanlar. Kalıntılar var" diyerek bölgenin tarihi önemine değindi.

"KAÇAK KAZI YAPANLAR TARİHİ ESERLERİ TAHRİP EDİYOR"

Ormanlık alanın içinde bulunan aslan heykelinin de kaçak kazı yapanların odağında olduğunu söyleyen Gedik, "Buradaki aslanı köydeki öbür aslanımızın yanına koyabilsek veya müze binamıza koyabilirsek ileriye dönük olur. Büyük bir eser ama göz göre göre yok oluyor. Koruma altına alınsa daha güzel olur. Gelen giden misafirler için de iyi olur. Bölgemizin tanıtılması açısından da iyi olur. Kaçak kazının önüne geçilir. Aslan komple vardı ama kaçak kazılar yüzünden harap hale geldi. Bu aslan normalde yukarıdaydı. Kaçak kazı yapanlar tarafından tabanı eşilerek aşağı yuvarlandı. Burayı defineciler kazmış. Dağın her tarafında kaçak kazı var önüne geçip engel de olamıyoruz. Kaçak kazı yapanlar kazdıktan sonra bir şey bulamadıysa kazdığı yeri kapatırsa iyi olur. Buralarda hayvanlar otluyor çukurların içine düşüyor. Ormanımızı harap edip gitmesinler. Buraya bir canlı düşse çıkamaz" dedi.