Eşi kanlar içinde buldu! Balkondan düşen avukat hayatını kaybetti

Eşi kanlar içinde buldu! Balkondan düşen avukat hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
Eşi kanlar içinde buldu! Balkondan düşen avukat hayatını kaybetti
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli’de avukat Üzeyir Çiçekçi, evinin balkonunda ayağının kayması sonucu yere düşerek ağır yaralandı. Genç avukat hastane yolunda hayatını kaybetti.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Yenişafak Mahallesi’nde avukatlık yapan Üzeyir Çiçekçi (35), balkonda ayağının kayması sonucu kafasını sert zemine çarptı.

EŞİ KANLAR İÇİNDE BULDU

Talihsiz kaza sonrası kendisini kanlar içerisinde yerde bulan eşi, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı olan genç avukatı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk etti. Avukat Üzeyir Çiçekçi, ambulansla hastaneye sevk edildiği sırada hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Genç avukatın cenaze töreninin 7 Eylül Salı günü ikindi namazına müteakip Nazilli Koca Camide kılınacak cenaze namazının ardından Eğriboyun Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


