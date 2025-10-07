Adana'da cinayet! Yeni sevgili, eski sevgiliyi öldürdü

Olay, 5 Ekim günü saat 21.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Anadolu Lisesi Caddesi'nde meydana geldi. Çukurova Belediyesi'nde park bahçelerde çalışan Erdal Elik (40), Adana Büyükşehir Belediyesi'nde idari işlerde çalışan S.T. (45) ile bir süre önce ilişkisini bitirdi. Ayrılığı kabullenemeyen Erdal Elik, S.T.'yi rahatız etmeye başladı. Bu sırada S.T., Adana Büyükşehir Belediyesi'nde mezarlıklarda görevli S.E. (48) ile aşk yaşamaya başladı. S.T., sevgilisi S.E. ile gezdiği sırada eski sevgilisi olan Erdal Elik ile karşılaştı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE ÖLDÜ

S.E. ve Erdal Elik arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. S.E., Erdal Elik'i kolundan bıçakladı. Çok fazla kan kaybeden ve sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırılan Elik tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınarak defnedildi.

"ZARAR VERMEK İSTEMİYORDUM"

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri yaşanan olaydan kısa süre sonra şüpheli S.E.'yi yakaladı. Emniyetteki sorgusunda S.E., "Sevgilim S.T. ile yolda yürürken Erdal önümüzü kesti bize küfredip saldırdı. Kendimi korumak amacıyla kolundan yaraladım. Ona zarar vermek istemiyordum" dedi.

"BENİ KORUMAK İÇİN YAPTI"

Görgü tanığı olarak ifadesi alınan S.T.'nin, Erdal Elik ile eskiden sevgili olduklarını belirtip, "Ayrıldım, peşimi bırakmadı. Beni rahatsız ettiği için daha önce polise başvurdum. Akşam da para çekmek için dışarı çıktım. Sevgilim S.E. beni korumak için yanımda geldi. Erdal yolda önümüzü kesti, tartışma çıktı" dediği öğrenildi. S.E. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.