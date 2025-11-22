Galatasaray-Gençlerbirliği maçında Osihen'in yerine kim oynayacak? İlk 11'ler gündemde
Galatasaray - Gençlerbirliği karşılaşmasına saatler kala, " Osihen'in yerine kim oynayacak?"sorusu merak konusu oldu. Sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak olan yıldız golcü yerine kimin geleceği gündeme geldi.
Galatasaray'da gözler 13. haftada oynanacak Gençlerbirliği maçına çevrildi. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak maçın hakemi Ozan Ergün oldu.
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray 29 puanla zirvede bulunurken Gençlerbirliği ise 13. haftaya 11 puanla 14. sırada girdi.
GALATASARAY-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA OSİHEN'İN YERİNE KİM OYNAYACAK?
Milli aranın ardından RAMS Park'ta Gençlerbirliği'ni ağrılayacak olan sarı kırmızılılarda kadroda değişim yaşanacak. Galatasaray'da Osimhen sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Osimhen'in yerine, teknik direktör Okan Buruk'un golcü pozisyonunda Barış Alper Yılmaz'ı görevlendireceği öğrenildi.
Galatasaray - Gençlerbirliği maçında şu isimlerin 11'leriyle çıkmaları bekleniyor:
Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Sara, Sallai, Barış.
Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Zuzek, Goutas, Thalisson, Oğulcan, Dele-Bashiru, Göktan, Koita, Tongya, Niang