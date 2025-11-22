Futbolseverler günün maç programını yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. 22 Kasım Cumartesi günü Trendyol Süper Lig başta olmak üzere, İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga ve İtalya Serie A gibi liglerde birbirinden heyecanlı karşılaşmalar ekrana geliyor. Birçok kişi, "Bugün maç var mı?" sorusunu gündeme taşıdı.

Milli aranın bitmesi üzerine futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig'de ve 1. Lig'in dışında İngiltere, İspanya, İtalya, Fransa ve Almanya lig maçlarının da damga vuracağı 22 Kasım Cumartesi günü, oynanacak maçlar ve yayın kanalları sporseverler tarafından merak ediliyor.

Bugün maç var mı? 22 Kasım Cumartesi maç takvimi

22 KASIM BUGÜN MAÇ VAR MI?

Bugün maç vardır. Günün en önemli karşılaşmasında Galatasaray, Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Süper Lig'de puan tablosunu değiştirecek kritik maçlar arasında yer alan bu mücadelenin dışında Kayserispor, Gaziantep FK'yı ve Eyüpspor'da Karagümrük'ü ağırlayacak. İşte günün tüm maç bilgileri...

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ - 22 KASIM CUMARTESİ

14:30 Kayserispor-Gaziantep FK (beIN Sports 1)

17:00 Eyüpspor-Fatih Karagümrük (beIN Sports 1)

20:00 Galatasaray-Gençlerbirliği (beIN Sports 1)

1. LİG

13:30 Bandırmaspor-Çorum FK (TRT Spor)

13:30 Hatayspor-Pendikspor (TRT Tabii Spor 6)

16:00 Boluspor-Amed SK (TRT Spor)

19:00 İstanbulspor-Sakaryaspor (TRT Spor)

PREMİER LİG

15:30 Burnley-Chelsea

18:00 Wolverhampton-Crystal Palace

18:00 Bournemouth-West Ham United

18:00 Liverpool-Nottingham Forest

18:00 Fulham-Sunderland

18:00 Brighton & Hove Albion-Brentford

20:30 Newcastle United-Manchester City

LALİGA

16:00 Deportivo Alaves-Celta Vigo

18:15 Barcelona-Athletic Bilbao

20:30 Osasuna-Real Sociedad

23:00 Villarreal-Mallorca

SERİE A

17:00 Cagliari-Genoa

17:00 Udinese-Bologna

20:00 Fiorentina-Juventus

22:45 Napoli-Atalanta

LİGUE 1

19:00 Lens-RC Strasbourg

21:00 Rennes-Monaco

23:05 PSG-Le Havre

BUNDESLİGA

17:30 Augsburg-Hamburg

17:30 Wolfsburg-Bayer Leverkusen

17:30 Heidenheim-Mönchengladbach

17:30 Borussia Dortmund-Stuttgart

17:30 Bayern Münih-Freiburg

20:30 Köln-Eintracht Frankfurt

SUUDİ ARABİSTAN - PRO LİG

16:40 Damac FC - Al Najma

17:25 Al Ettifaq - Al Fayha

17:40 Al Hilal Riyadh - Al Fateh

