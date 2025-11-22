Bugün maç var mı? 22 Kasım Cumartesi maç takvimi
Futbolseverler günün maç programını yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. 22 Kasım Cumartesi günü Trendyol Süper Lig başta olmak üzere, İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga ve İtalya Serie A gibi liglerde birbirinden heyecanlı karşılaşmalar ekrana geliyor. Birçok kişi, "Bugün maç var mı?" sorusunu gündeme taşıdı.
Milli aranın bitmesi üzerine futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig'de ve 1. Lig'in dışında İngiltere, İspanya, İtalya, Fransa ve Almanya lig maçlarının da damga vuracağı 22 Kasım Cumartesi günü, oynanacak maçlar ve yayın kanalları sporseverler tarafından merak ediliyor.
22 KASIM BUGÜN MAÇ VAR MI?
Bugün maç vardır. Günün en önemli karşılaşmasında Galatasaray, Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Süper Lig'de puan tablosunu değiştirecek kritik maçlar arasında yer alan bu mücadelenin dışında Kayserispor, Gaziantep FK'yı ve Eyüpspor'da Karagümrük'ü ağırlayacak. İşte günün tüm maç bilgileri...
BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ - 22 KASIM CUMARTESİ
14:30 Kayserispor-Gaziantep FK (beIN Sports 1)
17:00 Eyüpspor-Fatih Karagümrük (beIN Sports 1)
20:00 Galatasaray-Gençlerbirliği (beIN Sports 1)
1. LİG
13:30 Bandırmaspor-Çorum FK (TRT Spor)
13:30 Hatayspor-Pendikspor (TRT Tabii Spor 6)
16:00 Boluspor-Amed SK (TRT Spor)
19:00 İstanbulspor-Sakaryaspor (TRT Spor)
PREMİER LİG
15:30 Burnley-Chelsea
18:00 Wolverhampton-Crystal Palace
18:00 Bournemouth-West Ham United
18:00 Liverpool-Nottingham Forest
18:00 Fulham-Sunderland
18:00 Brighton & Hove Albion-Brentford
20:30 Newcastle United-Manchester City
LALİGA
16:00 Deportivo Alaves-Celta Vigo
18:15 Barcelona-Athletic Bilbao
20:30 Osasuna-Real Sociedad
23:00 Villarreal-Mallorca
SERİE A
17:00 Cagliari-Genoa
17:00 Udinese-Bologna
20:00 Fiorentina-Juventus
22:45 Napoli-Atalanta
LİGUE 1
19:00 Lens-RC Strasbourg
21:00 Rennes-Monaco
23:05 PSG-Le Havre
BUNDESLİGA
17:30 Augsburg-Hamburg
17:30 Wolfsburg-Bayer Leverkusen
17:30 Heidenheim-Mönchengladbach
17:30 Borussia Dortmund-Stuttgart
17:30 Bayern Münih-Freiburg
20:30 Köln-Eintracht Frankfurt
SUUDİ ARABİSTAN - PRO LİG
16:40 Damac FC - Al Najma
17:25 Al Ettifaq - Al Fayha
17:40 Al Hilal Riyadh - Al Fateh