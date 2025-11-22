Düğün takılarıyla otomobil almak isteyen Ahmet Balcı ve eşi, 1 milyon 648 bin liralarının avukat H.E. tarafından dolandırıldığı iddiasıyla şikâyetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, söz konusu aracın 2 milyon 166 bin 500 liraya başka bir şahsa satıldığı öğrenildi.

Ankara’da yaşanan olayda yeni evlenen Ahmet Balcı ve eşi, düğün takılarıyla otomobil almak istedi. Avukat arkadaşı H.E.'nin teklifi üzerine otoparkta rehinli bulunan aracı görmeye giden çift, otomobili beğendi. İddiaya göre aracın kontrollerini yaptıran çift, şüpheliyi yakından tanıdıklarından dolayı 3 parça halinde toplamda 1 milyon 648 bin lirayı avukatın hesabına transfer etti. Sonrasında aracın noter işlemi tamamlanmazken, durumdan rahatsız olan mağdur çift, paranın iadesi talebiyle avukat olan şahsa ulaştı. Miktarı göndermemekte ısrarcı olan avukat iddiaya göre, "Daha fazla uğraşmayın, bu şekilde parayı alamazsınız" cevabını verdi. Daha sonrasında avukatın annesi tarafından miktarın bir kısmı karşılanırken, kalanı ise ödenmedi.

Mağdur olan evli çift, Gölbaşı Adliyesine giderek avukat şahıs hakkında şikayette bulundu. Mağdur Ahmet Balcı yaşadıklarıyla ilgili şunları söyledi:

"BİZİ TEHDİT EDİYOR"

"Geçtiğimiz ayın 13'ü itibarıyla eşimin avukat arkadaşı tarafından dolandırıldık. Şahsa 3 parça halinde toplamda 1 milyon 648 bin liralık bir araç alma vaadiyle para transferimiz oldu. Kendisi bize ulaştı ve baktığı bir davadan icra dosyasında bir aracın olduğunu Ankara'da bir otoparkta bulunduğunu belirterek bizi yönlendirdi ve araca baktık. Şahsı tanıyor eşim, liseden ve üniversiteden arkadaşı. Şahsın ailesini de tanıyoruz aynı zamanda, aileye de ulaştık. Şahıs parayı aldıktan sonra direkt annesine transfer ediyor. Annesi bir miktarını gönderdi ama 900 bin liralık bir kısmı hala kendilerinde. O meblağı göndermediler ve şahıs bizi tehdit ediyor. Parayı alamazsınız, daha fazla uğraşmayın. Bu şekilde doğru değil, yanlış yoldasınız gibi ifadelerle mesajları da mevcut elimizde"

"İŞİN İÇİNDE ANNESİ DE VAR"

Para transferinde bulunurken açıklama kısmına araç plakasını yazarak gönderdiğinden bahseden Balcı, "Şahıstan şöyle geri dönüş alıyoruz. Direkt tehditvari. Bu şekilde aileme ulaşırsanız parayı alamazsınız. Parayı aldığını da kabul ediyor. Zaten bize paranın iadesi annesi tarafından yapıldı. Ama kalan meblağı da annesinin hesabından dağıtılıyor. Bu kalan meblağla alakalı aile görüşmediğini söylüyor. Ama biz ne zaman aileye ulaşsak şahıs bize geri dönüş yapıyor. Ve diyor ki 'Bu şekilde paranızı alamazsınız. Benle muhatap olun' diyor ama işin içinde annesi de var. Sonuçta görüşmediklerini iddia ediyorlar ama para transferi annesinin hesabına yapılıyor. Annesinin hesabından dağılıyor. Anne de görüşüyor. Diğer kız kardeşleri de görüşüyor. Ama bu işin çözümü için herhangi bir şey yapmıyorlar" diye konuştu.

Avukat şahıs hakkında ifadeye yönelik yakalama kararı çıktığını belirten Balcı şöyle devam etti:

"BAŞKALARINI DA DOLANDIRIYOR"

"Avukat kimliği olduğu için maalesef bir koruyuculuğu var. Şu an için nerede olduğunu bilmiyoruz. Şu an zaten bu röportajı yapma sebebimiz de bir an önce şahsın başkalarını da mağdur etmemesi. Bu işlere devam ettiğini de eşimin ortak arkadaşlarından duyuyoruz. Onların şahıslarına ve ailelerine de yine aynı şekilde aynı vaatlerle bir dolandırıcılık girişimi olduğunun bilgisini de aldık. Ereğli'de de mağdur birkaç kişiye de ulaştım. Aile de biliyor şahsın bu işlere girdiğini. Anne bile bile bu işin içerisine giriyor, hesabını veriyor, kullandırıyor"

"BÜYÜK BİR MAĞDURİYETİMİZ VAR"

Suç duyurusunda avukatın annesinden de şikayetçi olduğunu belirten Balcı, "Olaydan yaklaşık 3 ay önce evlendik, düğünde takılan takılarımızı bozdurup bu aracı almak için niyetlenmiştik. 2025 yılı aile yılı biz de ailemizi kurduk, büyük bir mağduriyetimiz var. Bunun çözülmesi için gerekli mercilerden bütün destekleri talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

SÖZ KONUSU ARAÇ SATILDI

Söz konusu otomobil olay sonrasında 2 milyon 166 bin 500 liraya başka bir şahsa satıldı.

