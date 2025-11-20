Son dönemde “Yetkili bayi ile anlaşmalı, indirimli sıfır araç” vaadiyle tüketicilerden kapora talep edenlerin sayısı arttı. Tüketici Konfederasyonu Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu “Tüketiciler bilmediği, görmediği insanlara cazip vaatlere kanarak asla para göndermesin, kişisel bilgilerini ve özellikle finansal verilerini aktarmasın” dedi.

Kapora gönderilirken sözleşme yapılması gerektiğinin altını çizen Başkan Ağaoğlu “Sözleşme yapılmalı, teslim şartları, verilen ürün ve hizmetin ne olacağı yazılmalı. Yazılı sözleşme yapıldığı zaman da sözleşmenin bir belge olarak hukuk sisteminde değer kazanması mümkündür” diye konuştu.

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz de sıfır araç söz konusu olduğunda mutlaka yetkili bayiden alınması gerektiğine dikkati çekerek “Cazip fiyat, insanları kapora vermeye teşvik edebilir ama biz kesinlikle önermiyoruz. Yetkili bayiden aldığınızda zaten noterde güvenli ödeme sistemleri başladı. Araç devirlerinde güvenli ödeme sistemi üzerinden bankadan para ödemesi yapılabiliyor. Tüketicinin dikkatli olması ve bu yola girmemesi gerekiyor” diye konuştu.

Deniz, ‘bayiyle ortak çalışıyoruz’ diyerek arayanlara ilişkin ise “O zaman bayinin içinden bir bilgi sızıntısı da akla geliyor tabii ki. Burada böyle bir içeriden bilgi sızıntısı durumunun ispatında, o bayinin çalışma belgesinin iptaline kadar gidebilir” ifadelerini kullandı.

SEVDA KILIÇ

Haberle İlgili Daha Fazlası