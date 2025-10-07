Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Adana'da acı olay, önce yangın sonra enkaz! İki kardeş birlikte can verdi

Yangın, Enkaz, Adana, İşitme Engelli, Kardeş, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da işitme ve konuşma engelli Mustafa Menteş ve kardeşi Sıtkı Menteş’in kaldıkları iki katlı evde sobadan yangın çıktı. İki kardeş de sonrasında çöken evin enkazında kaldı. Adrese çok sayıda ekip sevk edildi, yapılan incelemelerde Menteş'lerin hayatını kaybettikleri tespit edildi.

Olay Saimbeyli ilçesine bağlı Maltaş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde işitme ve konuşma engelli Mustafa Menteş (84) ve kardeşi Sıtkı Menteş’in (65) yaşadığı evde sobadan dolayı yangın çıktı.

Adana'da acı olay, önce yangın sonra enkaz! İki kardeş birlikte can verdi - 1. Resim

Yangını kimse fark etmeyince iki katlı ev çöktü, iki kardeş çöken evin altında kaldı. Alevler yandaki eve de sıçradı, burada yaşayan kadın durumu fark ettiği gibi yetkililerden yardım istedi.

Adana'da acı olay, önce yangın sonra enkaz! İki kardeş birlikte can verdi - 2. Resim

İKİ KARDEŞ BİRLİKTE ÖLDÜ

İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Yangınlar söndürüldü, yapılan incelemelerde engelli ağabey ve kardeşinin cansız bedenleri bulundu. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Adana'da acı olay, önce yangın sonra enkaz! İki kardeş birlikte can verdi - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

