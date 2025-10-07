Adana'da acı olay, önce yangın sonra enkaz! İki kardeş birlikte can verdi

Olay Saimbeyli ilçesine bağlı Maltaş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde işitme ve konuşma engelli Mustafa Menteş (84) ve kardeşi Sıtkı Menteş’in (65) yaşadığı evde sobadan dolayı yangın çıktı.

Yangını kimse fark etmeyince iki katlı ev çöktü, iki kardeş çöken evin altında kaldı. Alevler yandaki eve de sıçradı, burada yaşayan kadın durumu fark ettiği gibi yetkililerden yardım istedi.

İKİ KARDEŞ BİRLİKTE ÖLDÜ

İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Yangınlar söndürüldü, yapılan incelemelerde engelli ağabey ve kardeşinin cansız bedenleri bulundu. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.