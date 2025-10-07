Ankara'da facia! Yük asansörü ikiye bölündü, iki kuzen hayatını kaybetti
Ankara Mamak’ta bir şantiyede 12. kattaki yük asansörünün ikiye ayrılması sonucu Emrah ve Nedim Akbay adlı iki kuzen hayatını kaybetti. Olay sonrası inşaat durdurulup güvenlik önlemleri alınırken, cenazeler Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.
Ankara’da yapımı devam eden apartmanın 12. katındaki yük asansörünün ikiye ayrılması sonucu düşen inşaat işçisi iki kuzen hayatını kaybetti.
2 KUZEN FECİ ŞEKİLDE HAYATINI KAYBETTİ
Olay, sabah 07.30 sıralarında Mamak ilçesi Ege Mahallesi’nde yer alan şantiyede meydana geldi.
İnşaat hâlindeki 15 katlı apartmanın 12. katındaki yük asansörü, üzerinde Emrah Akbay (36) ve Nedim Akbay’ın (19) bulunduğu sırada bilinmeyen bir sebepten dolayı ortadan ikiye ayrıldı.
Olayın ardından belediye ekipleri inşaat çalışmalarını durdurarak çevrede güvenlik tedbiri aldı. Düşerek hayatını kaybettiği belirlenen iki kuzenin cenazesi Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
