Vergi adaleti için yeni düzenleme! Çok kazanandan çok vergi

Vergi adaleti için yeni düzenleme! Çok kazanandan çok vergi

Güncelleme:
Vergi adaleti için yeni düzenleme! Çok kazanandan çok vergi
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, düşük gelirli vatandaşların vergi yükünü hafifletmek ve doğrudan vergilerin payını artırmak amacıyla asgari ücretin vergi dışı bırakılması, esnaf muafiyetinin genişletilmesi ve çiftçilere yönelik vergi kolaylıkları gibi önlemlerin uygulandığını açıkladı. Ayrıca kurumlar vergisi oranlarının düzenlenmesi ve çok uluslu şirketler için asgari vergi uygulamasıyla vergi adaletinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Haber Merkezi ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, doğrudan vergilerin payını artırmak ve düşük gelirli vatandaşların vergi yükünü hafifletmek maksadıyla çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Milletvekillerinin dolaylı vergilerin vergi gelirleri içindeki oranına ilişkin yazılı soru önergelerini cevaplayan Şimşek, doğrudan vergilerin payını artırmak ve düşük gelirli vatandaşların vergi yükünü hafifletmek amacıyla; asgari ücretin vergi dışı bırakıldığını, esnaf muafiyetinin kapsamının genişletildiğini, 850 bin basit usule tabi esnafın gelir vergisi istisnası kapsamına alındığını hatırlattı.

Vergi adaleti için yeni düzenleme! Çok kazanandan çok vergi - 1. Resim

ESNAFA, ÇİFTÇİYE DESTEK

Bakan Şimşek, ayrıca yem ve gübrede KDV’nin kaldırıldığını, tarım makineleri, tarımsal sulama sistemleri ve tarımsal abonelere yapılan elektrik teslimlerinin indirimli KDV oranı kapsamına alındığını, ayrıca çiftçilere yapılan destek ödemelerinden yapılan gelir vergisi kesintisinin de kaldırıldığını kaydetti.

Şimşek, temel gıda maddelerinde KDV’nin yüzde 1, sağlık, eğitim, yeme içme, turizm, giyim sektörleri ile meskenlerde kullanılan elektrikte yüzde 10 oranında uygulandığını da ifade etti.

KURUMSAL MERCEK ALTINDA

Doğrudan vergilerin payını artırmak amacıyla kurumlar vergisi oranının yüzde 25’e çıkarıldığını hatırlatan Şimşek, ayrıca banka ve finans sektöründeki mükellefler ile Yap-İşlet-Devret Modeli ve Kamu-Özel İşbirliği Projeleri kapsamında elde edilen kazançlardan yüzde 30 oranında kurumlar vergisi alınmasının sağlandığını bildirdi.

Çok uluslu şirketlere yüzde 15 oranında asgari kurumlar vergisi getirildiğini de kaydeden Şimşek, “Ülke içinde faaliyette bulunan şirketlere yüzde 10 oranında asgari kurumlar vergisi getirilmiş, şirketlerin vergi matrahlarını etkileyen bazı giderlere kısıtlama getirilmiş, gelir vergisi mükelleflerinde yılın belirli zamanlarında hasılatlarının tespit edilmesine yönelik düzenleme yapılmış, menkul kıymet kazançlarında vergi kesinti tutarları artırılmıştır. Önümüzdeki dönemde de vergi adaletini güçlendirmek ve az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmasını sağlamak için çalışmalara devam edilecektir” dedi.

