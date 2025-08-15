Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Ekonomideki rekor sonrası Bakan Şimşek'ten dikkat çeken mesaj: İstikrar pekişiyor

Ekonomideki rekor sonrası Bakan Şimşek'ten dikkat çeken mesaj: İstikrar pekişiyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ekonomideki rekor sonrası Bakan Şimşek&#039;ten dikkat çeken mesaj: İstikrar pekişiyor
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomideki son gelişmeleri paylaşarak "kararlılık" mesajı verdi. Rezervlerin rekor kırdığını belirten Şimşek, "Finansal piyasalarda olumlu döngü güçlenirken, makro finansal istikrar pekişiyor." dedi.

Merkez Bankası toplam rezervleri 8 Ağustos haftasında rekor seviyeye ulaştı. Rezervlerdeki iyileşme sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten bir değerlendirme geldi.

"FİNANSAL İSTİKRAR PEKİŞİYOR" 

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Bakan Şimşek, "Finansal piyasalarda olumlu döngü güçlenirken, makro finansal istikrar pekişiyor." ifadelerini kullandı.

Ekonomideki rekor sonrası Bakan Şimşek'ten dikkat çeken mesaj: İstikrar pekişiyor - 1. Resim

Şimşek'in paylaşımının devamı şöyle:

"Brüt rezervler 174,4 milyar dolar ile tarihi zirvede.
Kur Korumalı Mevduat stoku iki yıldır kesintisiz gerileyerek 3 trilyon TL azaldı.
TL mevduatın payı yüzde 59,6’ya yükseldi.
10 yıllık dolar cinsi tahvil faizi yeniden yüzde 7’nin altına geriledi.

Ekonomimizin dayanıklılığını artıran programımızı dezenflasyon hedefi doğrultusunda kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de 3'üncü ve 4'üncü haftaların programı açıklandıBir avuç toprak için birbirlerine girdiler! 2'si ağır 3 yaralı var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Aromasıyla damak çatlatıyor! Hasat başladı, sipariş patlaması yaşanıyor - EkonomiHasat başladı, sipariş patlaması yaşanıyorElma fiyatında tarihi zirve! Pazarda kilosu üç haneli rakamları gördü - EkonomiKilosu üç haneli rakamları gördü60 yıllık markada bir skandal daha! Salamından sonra sucuğundan da domuz eti çıktı  - EkonomiSalamdan sonra sucuktan da domuz eti çıktı58 yıldır mesleğine sahip çıkıyor! Yapacak kimse kalmadı... - EkonomiBu işi yapacak kimse kalmadı!BİST 100’de 7 haftalık seri bitiyor mu? Borsa neden düşüyor? - EkonomiBİST 100’de 7 haftalık seri bitiyor mu?13 kurumdan tahmin geldi! Migros (MGROS) 2025 hedef fiyat kaç TL? - EkonomiMigros (MGROS) 2025 hedef fiyat kaç TL?
Sonraki Haber Yükleniyor...