Ekonomideki rekor sonrası Bakan Şimşek'ten dikkat çeken mesaj: İstikrar pekişiyor
Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomideki son gelişmeleri paylaşarak "kararlılık" mesajı verdi. Rezervlerin rekor kırdığını belirten Şimşek, "Finansal piyasalarda olumlu döngü güçlenirken, makro finansal istikrar pekişiyor." dedi.
Merkez Bankası toplam rezervleri 8 Ağustos haftasında rekor seviyeye ulaştı. Rezervlerdeki iyileşme sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten bir değerlendirme geldi.
"FİNANSAL İSTİKRAR PEKİŞİYOR"
Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Bakan Şimşek, "Finansal piyasalarda olumlu döngü güçlenirken, makro finansal istikrar pekişiyor." ifadelerini kullandı.
Şimşek'in paylaşımının devamı şöyle:
"Brüt rezervler 174,4 milyar dolar ile tarihi zirvede.
Kur Korumalı Mevduat stoku iki yıldır kesintisiz gerileyerek 3 trilyon TL azaldı.
TL mevduatın payı yüzde 59,6’ya yükseldi.
10 yıllık dolar cinsi tahvil faizi yeniden yüzde 7’nin altına geriledi.
Ekonomimizin dayanıklılığını artıran programımızı dezenflasyon hedefi doğrultusunda kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz."
