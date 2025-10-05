Genç astsubayın kahreden ölümü! Ankara'ya tayin olmuştu...

Olay, Ankara'nın Güdül ilçesinde meydana geldi. Van'da Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı'nda görevli olan ve Ankara'ya ataması yapılan 13 yıllık Astsubay Çavuş Ahmet Aygün (33), ziyarete gittiği babaevinde rahatsızlandı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE VEFAT ETTİ

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Aygün, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Güdül Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Astsubay Çavuş Aygün kurtarılamadı.