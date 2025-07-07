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Jandarma Genel Komutanlığı subay ve astsubay adayı alımı yapıyor! İşte JGK astsubay ve subay alımı başvuru şartları

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Jandarma Genel Komutanlığı subay ve astsubay adayı alımı yapıyor! İşte JGK astsubay ve subay alımı başvuru şartları
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Jandarma Genel Komutanlığı subay ve astsubay adayı alımına dair araştırmalar hız kazandı. Söz konusu ilanın yayınlanmasının ardından Jandarma'da kariyer hedefi olan pek çok aday başvuru tarihinin yanı sıra başvuru şartlarını da merak etmeye ve sorgulamaya başladı. İşte, JGK astsubay ve subay alımı başvurularında son bilgiler...

Jandarma Genel Komutanlığı'nın muvazzaf subay ihtiyacının karşılanması amacıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Güvenlik Bilimleri Fakültesine 225 erkek öğrenci, muvazzaf astsubay ihtiyacını karşılamak amacıyla da Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna 283 erkek ve 40 kadın öğrenci alınacak.

Jandarma Genel Komutanlığı subay ve astsubay adayı alımı yapıyor! İşte JGK astsubay ve subay alımı başvuru şartları - 1. Resim

Jandarma Genel Komutanlığına subay ve astsubay adayı 548 öğrenci alınacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular 7 Temmuz'da başlayıp, 27 Temmuz günü saat 23.59'da sona erecek.

Jandarma Genel Komutanlığı subay ve astsubay adayı alımı yapıyor! İşte JGK astsubay ve subay alımı başvuru şartları - 2. Resim

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Adaylar başvurularını sadece "vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi JSGA Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla gerçekleştirebilecek.

İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

Jandarma Genel Komutanlığı subay ve astsubay adayı alımı yapıyor! İşte JGK astsubay ve subay alımı başvuru şartları - 3. Resim

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuruda bulunacakların düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla 21 yaşını bitirmemiş olması, yani 1 Ocak 2004 ve sonrası doğumlular olması gerekiyor.

Jandarma Genel Komutanlığı subay ve astsubay adayı alımı yapıyor! İşte JGK astsubay ve subay alımı başvuru şartları - 4. Resim

Temin şartları ve diğer detaylar "www.jandarma.gov.tr", "www.jsga.edu.tr" ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının "kamuilan.sbb.gov.tr" adreslerinde yer alan "2025 Yılı JSGA Güvenlik Bilimleri Fakültesi Subay Öğrenci Başvuru Kılavuzu" ile "2025 Yılı JSGA Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Astsubay Öğrenci Başvuru Kılavuzu"ndan öğrenilebilecek.

Jandarma Genel Komutanlığı subay ve astsubay adayı alımı yapıyor! İşte JGK astsubay ve subay alımı başvuru şartları - 5. Resim

SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesi ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular "vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresinden ilan edilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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