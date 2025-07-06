AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? 2025-2026 AÖF sınav takvimi

Kaynak: Türkiye Gazetesi 6 Temmuz 2025 13:05 - Güncelleme: 6 Temmuz 2025 13:05 - Güncelleme:

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için yaz okulu süreci resmen tamamlandı. 2025 yaz döneminde ders kaydını yapan öğrenciler, eğitim sürecinin ardından yaz okulu sınavı için geri sayıma geçti. AÖF yaz okulu sınavı ne zaman sorusu öğrenciler tarafından araştırılıyor.

Yaz okulu kapsamında en fazla beş ders seçme hakkı bulunan öğrenciler, kayıt sonrası sınav hazırlıklarına başladı. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından açıklanan resmi takvime göre 2025 AÖF yaz okulu sınavı 16 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Sınav yüz yüze şekilde uygulanacak ve öğrenciler daha önce belirledikleri sınav merkezlerinde oturuma katılacak. Sınava ilişkin detaylı bilgiler, sınav giriş belgeleriyle birlikte Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS) üzerinden duyurulacak. İlgili Haber 2025-YDS/İngilizce sınavı saat kaçta başlayıp kaçta bitecek? AÖF YAZ OKULU KAYITLARI BİTTİ Mİ? Açıköğretim öğrencilerinin merakla beklediği AÖF yaz okulu kayıt süreci 30 Haziran 2025 tarihinde başladı. Kayıtlar 4 Temmuz Cuma günü saat 22.00’de sona erdi. İlgili Haber KPSS Ortaöğretim başvurusu ne zaman? Lise KPSS oturumuna geri sayım AÖF SINAV TAKVİMİ 2025-2026 Güz Dönemi Ara sınav: 6-7 Aralık 2025

Final sınavı: 17-18 Ocak 2026 Bahar dönemi Ara sınav: 4-5 Nisan 2026

Final sınavı:16-17 Mayıs 2026

Yaz okulu sınavı: 22 Ağustos 2026 İlgili Haber ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES/2 sınav sonuç tarihi

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan