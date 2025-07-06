AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? 2025-2026 AÖF sınav takvimi
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için yaz okulu süreci resmen tamamlandı. 2025 yaz döneminde ders kaydını yapan öğrenciler, eğitim sürecinin ardından yaz okulu sınavı için geri sayıma geçti. AÖF yaz okulu sınavı ne zaman sorusu öğrenciler tarafından araştırılıyor.
Yaz okulu kapsamında en fazla beş ders seçme hakkı bulunan öğrenciler, kayıt sonrası sınav hazırlıklarına başladı. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak?
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından açıklanan resmi takvime göre 2025 AÖF yaz okulu sınavı 16 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
Sınav yüz yüze şekilde uygulanacak ve öğrenciler daha önce belirledikleri sınav merkezlerinde oturuma katılacak. Sınava ilişkin detaylı bilgiler, sınav giriş belgeleriyle birlikte Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS) üzerinden duyurulacak.
AÖF YAZ OKULU KAYITLARI BİTTİ Mİ?
Açıköğretim öğrencilerinin merakla beklediği AÖF yaz okulu kayıt süreci 30 Haziran 2025 tarihinde başladı. Kayıtlar 4 Temmuz Cuma günü saat 22.00’de sona erdi.
AÖF SINAV TAKVİMİ 2025-2026
Güz Dönemi
Ara sınav: 6-7 Aralık 2025
Final sınavı: 17-18 Ocak 2026
Bahar dönemi
Ara sınav: 4-5 Nisan 2026
Final sınavı:16-17 Mayıs 2026
Yaz okulu sınavı: 22 Ağustos 2026