KPSS Ortaöğretim başvurusu ne zaman? Lise KPSS oturumuna geri sayım

Lise mezunu olup da kamu kurumlarında istihdam hayali kuran yüz binlerce kişi, ÖSYM'nin düzenlediği KPSS'nin Ortaöğretim oturumu tarihine odaklandı. Geçen yıl yapılan sınavın bu yıl organize edilip edilmeyeceği sorgulanıyor. İşte, 2025 KPSS Ortaöğretim başvurusu hakkında bilgiler...

2025 KPSS oturumlarına dair araştırmalar yoğunlaştı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) düzenleyeceği sınav için başvurularını yapmak isteyen memur adayları, sınavın yapılacağı tarihe ve başvuru sürecini net şekilde öğrenmek istiyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan resmi sınav takvimine göre, KPSS Ortaöğretim yalnızca çift yıllarda uygulanıyor.

2025 yılı için KPSS takviminde lise düzeyindeki adaylar için herhangi bir sınav oturumu planlanmıyor.

Lise mezunu memur adayları, yeni bir sınav için 2026’yı beklemek durumunda.

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KPSS ORTAÖĞRETİM OTURUMUNA KİMLER KATILABİLİR?

KPSS Ortaöğretim oturumuna başvurmak isteyenlerin en az lise veya dengi bir okuldan mezun olmaları gerekir.

Henüz mezun olmayan ancak sınav tarihinde mezuniyet şartını sağlayacak durumda olan adaylar da başvuru yapabilir.