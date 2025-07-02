Merkezi atama ne zaman? 2025 KPSS-1 yerleştirme tercihleri tarihi açıklandı

Kamuya memur olmak isteyen binlerce adayın gözü 2025 KPSS merkezi atama sürecinde! ÖSYM tarafından yürütülen merkezi atamalara ilişkin takvim belli oldu. KPSS puanıyla kamu kurumlarına kadrolu memur yerleştirmesi yapılacak süreçte tercih tarihleri de netleşti. Merkezi atama ne zaman, 2025 KPSS-1 yerleştirme tercihleri ne zaman yapılacak merakla takip ediliyor.

2025 KPSS-1 merkezi yerleştirme tercih tarihleri açıklandı. Kamu kurumları ÖSYM’ye kadro ve pozisyon taleplerini Mayıs ayında bildirdi. Peki, Merkezi atama ne zaman, 2025 KPSS-1 yerleştirme tercihleri ne zaman yapılacak?

MERKEZİ ATAMA NE ZAMAN?

2025 KPSS merkezi atama ve yerleştirme tercihleri için takvim belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen yerleştirmeler kapsamında, kamu kurumlarının bildirdiği kadro taleplerine göre adaylar tercih yapabilecek.

KPSS-1 için tercihler 10-17 Temmuz 2025 tarihleri arasında alınacak. İkinci merkezi yerleştirme dönemi olan KPSS-2 için ise tercihler 18-25 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılacak.

2025 KPSS MERKEZİ YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2025 yılında iki farklı merkezi atama dönemi gerçekleştirilecek. KPSS-1 olarak bilinen ilk tercih süreci için kamu kurumları 24 Mart - 26 Mayıs 2025 tarihleri arasında kadro taleplerini bildirdi. Adayların tercihleri 10 Temmuz 2025’te başlayacak ve 17 Temmuz 2025’te sona erecek.

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KPSS B GRUBU SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS B Grubu sınavı yalnızca çift yıllarda yapılmakta. Bu nedenle 2025 yılında B Grubu sınavı düzenlenmeyecek.

Bir sonraki KPSS B grubu sınavının 2026 Temmuz ayında gerçekleştirilmesi bekleniyor. Sınav sonucuna göre 2026 ve 2027 yıllarında yapılacak merkezi atamalarda kullanılacak puanlar da B Grubu sınavı ile belirlenecek.

KPSS A GRUBU VE B GRUBU FARKI NEDİR?

KPSS A Grubu kadrolar, müfettişlik, uzmanlık ve denetmenlik gibi kariyer pozisyonlarını kapsıyor. Kadrolar genellikle bakanlıklar ve üst düzey kamu kurumlarında yer almakta.

A Grubu alımlarda KPSS puanı ile beraber ek olarak kurumlar adaylara yazılı ve/veya sözlü sınavla değerlendirme yapar. A Grubu sınavları her yıl düzenlenir.

B Grubu kadrolar da genel idare hizmetleri sınıfına dahil olan memuriyet pozisyonlarında geçerlidir. Bu kadrolar için ek sınav yapılmaz, sadece KPSS puanı esas alınır.

B Grubu sınavı yalnızca çift yıllarda gerçekleştirilerek merkezi yerleştirme ile alım yapılır.