Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Merkezi atama ne zaman? 2025 KPSS-1 yerleştirme tercihleri tarihi açıklandı

Merkezi atama ne zaman? 2025 KPSS-1 yerleştirme tercihleri tarihi açıklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Merkezi atama ne zaman? 2025 KPSS-1 yerleştirme tercihleri tarihi açıklandı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kamuya memur olmak isteyen binlerce adayın gözü 2025 KPSS merkezi atama sürecinde! ÖSYM tarafından yürütülen merkezi atamalara ilişkin takvim belli oldu. KPSS puanıyla kamu kurumlarına kadrolu memur yerleştirmesi yapılacak süreçte tercih tarihleri de netleşti. Merkezi atama ne zaman, 2025 KPSS-1 yerleştirme tercihleri ne zaman yapılacak merakla takip ediliyor.

2025 KPSS-1 merkezi yerleştirme tercih tarihleri açıklandı. Kamu kurumları ÖSYM’ye kadro ve pozisyon taleplerini Mayıs ayında bildirdi. Peki, Merkezi atama ne zaman, 2025 KPSS-1 yerleştirme tercihleri ne zaman yapılacak?

Merkezi atama ne zaman? 2025 KPSS-1 yerleştirme tercihleri tarihi açıklandı - 1. Resim

MERKEZİ ATAMA NE ZAMAN?

2025 KPSS merkezi atama ve yerleştirme tercihleri için takvim belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen yerleştirmeler kapsamında, kamu kurumlarının bildirdiği kadro taleplerine göre adaylar tercih yapabilecek.

KPSS-1 için tercihler 10-17 Temmuz 2025 tarihleri arasında alınacak. İkinci merkezi yerleştirme dönemi olan KPSS-2 için ise tercihler 18-25 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Merkezi atama ne zaman? 2025 KPSS-1 yerleştirme tercihleri tarihi açıklandı - 2. Resim

2025 KPSS MERKEZİ YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2025 yılında iki farklı merkezi atama dönemi gerçekleştirilecek. KPSS-1 olarak bilinen ilk tercih süreci için kamu kurumları 24 Mart - 26 Mayıs 2025 tarihleri arasında kadro taleplerini bildirdi. Adayların tercihleri 10 Temmuz 2025’te başlayacak ve 17 Temmuz 2025’te sona erecek. 

Merkezi atama ne zaman? 2025 KPSS-1 yerleştirme tercihleri tarihi açıklandı - 3. Resim

KPSS B GRUBU SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS B Grubu sınavı yalnızca çift yıllarda yapılmakta. Bu nedenle 2025 yılında B Grubu sınavı düzenlenmeyecek.

Bir sonraki KPSS B grubu sınavının 2026 Temmuz ayında gerçekleştirilmesi bekleniyor. Sınav sonucuna göre 2026 ve 2027 yıllarında yapılacak merkezi atamalarda kullanılacak puanlar da B Grubu sınavı ile belirlenecek.

Merkezi atama ne zaman? 2025 KPSS-1 yerleştirme tercihleri tarihi açıklandı - 4. Resim

KPSS A GRUBU VE B GRUBU FARKI NEDİR?

KPSS A Grubu kadrolar, müfettişlik, uzmanlık ve denetmenlik gibi kariyer pozisyonlarını kapsıyor. Kadrolar genellikle bakanlıklar ve üst düzey kamu kurumlarında yer almakta.

A Grubu alımlarda KPSS puanı ile beraber ek olarak kurumlar adaylara yazılı ve/veya sözlü sınavla değerlendirme yapar. A Grubu sınavları her yıl düzenlenir.

Merkezi atama ne zaman? 2025 KPSS-1 yerleştirme tercihleri tarihi açıklandı - 5. Resim

B Grubu kadrolar da genel idare hizmetleri sınıfına dahil olan memuriyet pozisyonlarında geçerlidir. Bu kadrolar için ek sınav yapılmaz, sadece KPSS puanı esas alınır.

B Grubu sınavı yalnızca çift yıllarda gerçekleştirilerek merkezi yerleştirme ile alım yapılır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Özgür Özel'den Saraçhane'de Erdoğan'a hakaret! Fahrettin Altun tepki gösterdi, hesap sorulacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
KPSS B grubu sınavı ne zaman, başvuru ücreti ne kadar? KPSS başvuru süreci başladı! - HaberlerKPSS B grubu sınavı ne zaman, başvuru ücreti ne kadar? KPSS başvuru süreci başladı!Muhammet Yakut kimdir, öldü mü? Kırmızı bültenle aranıyordu! - HaberlerMuhammet Yakut kimdir, öldü mü? Kırmızı bültenle aranıyordu!Dünya Kupası elemeleri ve milli maç ne zaman? Avrupa Elemeleri E Grubu Fikstürü açıklandı - HaberlerDünya Kupası elemeleri ve milli maç ne zaman? Avrupa Elemeleri E Grubu Fikstürü açıklandıKulüpler Dünya Kupası’nda neden Türk takımı yok? 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası katılım şartları - HaberlerKulüpler Dünya Kupası’nda neden Türk takımı yok? 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası katılım şartlarıSquid Game bitti mi, devam edecek mi Netflix’ten Squid Game 4. sezon açıklaması! - HaberlerSquid Game bitti mi, devam edecek mi Netflix’ten Squid Game 4. sezon açıklaması!Yardımcı Oyuncu dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? Yeni dizi Tabii platformunda ekranlara gelecek! - HaberlerYardımcı Oyuncu dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? Yeni dizi Tabii platformunda ekranlara gelecek!
Sonraki Haber Yükleniyor...