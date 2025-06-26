KPSS başvuruları başladı! Başvuru ücreti ne kadar, KPSS B grubu sınavı ne zaman?

Kamu kurumlarında görev almak isteyen lisans mezunu adaylar için 2025 KPSS başvuru süreci resmen başladı. KPSS başvuru ücreti ne kadar, KPSS B grubu sınavı ne zaman, A grubu ve B grubu farkı nedir gibi sorular ise günün gündeminde yer aldı. KPSS başvuruları nasıl yapılır merak eden adaylar ise ÖSYM tarafından açıklanan kılavuzları incelemeye başladı.

ÖSYM KPSS başvuru ve sınav takvimini yayımladı. Adaylar hem başvuru tarihlerini hem de sınav oturumlarını merakla araştırırken KPSS A Grubu sınavı için detaylar netleşti. Aynı zamanda da KPSS başvuru ücreti ne kadar, KPSS B grubu sınavı ne zaman, A grubu ve B grubu farkı nedir soruları gündeme taşınmış vaziyette.

KPSS A GRUBU BAŞVURU NE ZAMAN?

2025 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu başvuru süreci 26 Haziran 2025 Perşembe günü itibarıyla başladı. Başvuru yapmak isteyen adaylar 10 Temmuz 2025 tarihine kadar işlemlerini tamamlayabilecek. KPSS geç başvurular da 23-24 Temmuz 2025 tarihlerinde alınacak.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2025 KPSS başvuru ücreti henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Adaylar ücret bilgisini ÖSYM’nin yayımlayacağı başvuru kılavuzunda öğrenecek.

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KPSS B GRUBU SINAVI NE ZAMAN?

KPSS B Grubu oturumları 2026 yılında gerçekleştirilecek. KPSS B Grubu sınavı çift yıllarda yapılarak kamu kurumlarının memur alımları için kullanılan merkezi yerleştirme puanlarını belirliyor. 2026 Temmuz ayında yapılması planlanan B Grubu sınavı için şimdiden hazırlıklar başladı.

KPSS A GRUBU VE B GRUBU FARKI NEDİR?

KPSS A Grubu kadrolar; bakanlıklar, başkanlıklar, müfettişlik ve uzmanlık gibi özel alanlarda görev alacak adaylar için düzenlenir. A grubu kadroları için KPSS puanına ek olarak ilgili kurumlar tarafından yazılı ve/veya sözlü sınav yapılır.

B Grubu kadroları da genel idare hizmetleri sınıfında yer alan ve merkezi yerleştirme ile alınan pozisyonlardır. B Grubu alımları için kurumlar ek sınav yapmaz, doğrudan KPSS puanı ile atama yapılır. A Grubu sınavları her yıl, B Grubu sınavları ise yalnızca çift yıllarda yapılır.

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KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KPSS başvuruları ÖSYM'nin resmi internet adresi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden yapılacak.

Öte yandan ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla da başvuru imkanı mevcut. ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden şahsen başvuru yapılabiliyor.

2025 KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2025 lisans oturumlarının ardından sonuçların açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından belirlendi. Yapılan resmi takvime göre KPSS sonuçları 10 Ekim 2025 tarihinde duyurulacak.