Nevşehir'in Göreme beldesinde bir peribacasının çökmesinin ardından ''Peribacaları ziyarete kapandı mı, neden çöktü, ölü var mı?'' soruları gündeme taşındı. Yaşanan olaya ilişkin açıklamalar ise Nevşehir Valisi Hüseyin Kök tarafından kamuoyuna duyuruldu.

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Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, olay yerinde yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalar yaparak vatandaşları bilgilendirdi. Çökme anı ise bir vatandaşın kamerasına yansıdı. Olayın ardından bölgedeki turistik alanların ziyarete kapatılıp kapatılmadığı merak konusu oldu. Peki, peribacaları ziyarete kapandı mı, neden çöktü, ölü var mı?

Peribacaları ziyarete kapandı mı, neden çöktü, ölü var mı? Nevşehir Valisi Hüseyin Kök açıkladı!

PERİBACALARI NEDEN ÇÖKTÜ, ÖLÜ VAR MI?

Nevşehir'in Göreme beldesinde 29 Ekim 2026 tarihinde saat 15.15 sıralarında şiddetli yağışın ardından toprak kayması ve kaya düşmesi meydana geldi. Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin yaralandığını ve yaralının hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

İlk belirlemelere göre çökmenin nedeni, aşırı yağışın yol açtığı toprak kayması sonucu meydana gelen kaya düşmesi olarak bildirildi. Yağmur suları zeminin dayanıklılığını azaltarak kaya kütlelerinin hareket etmesine neden olduğundan çökmenin yaşandığı belirtildi.

Peribacaları ziyarete kapandı mı, neden çöktü, ölü var mı? Nevşehir Valisi Hüseyin Kök açıkladı!

Vali Kök açıklamasında, ''Bugün saat 15.15 itibariyle, şiddetli yağıştan kaynaklanan bir toprak kayması oldu. Nevşehir ili Merkeze bağlı Göreme beldesinde toprak kayması sonucu oluşan kaya düşmesinden dolayı şu an itibariyle 2 şahsın maalesef, üzülerek söylüyoruz ki cenazesine ulaştık. Bir yaralıyı hastaneye sevk ettik, şu an acil tıbbi müdahalesi yapılıyor. Olay yerinde arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Devletimizin tüm imkanlarıyla bütün araç ve gereçleriyle, bütün personeliyle şu an olay yerinde çalışmalarına devam ediyor. İlerleyen süreçte gelişme oldukça biz kamuoyunu aydınlatmaya, kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz'' ifadelerine yer verdi.

Peribacaları ziyarete kapandı mı, neden çöktü, ölü var mı? Nevşehir Valisi Hüseyin Kök açıkladı!

PERİBACALARI ZİYARETE KAPATILDI MI?

Göreme'de yaşanan çökme olayının ardından Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, yalnızca olayın meydana geldiği küçük alanın güvenlik şeridiyle kapatıldığını açıkladı. Valinin açıklamasında bölgedeki bütün peribacalarının veya turistik alanların ziyarete kapatıldığına ilişkin bir ifadeye henüz yer verilmedi.

Peribacaları ziyarete kapandı mı, neden çöktü, ölü var mı? Nevşehir Valisi Hüseyin Kök açıkladı!

PERİBACALARI NASIL OLUŞUR?

Peribacaları, farklı sertlikteki kayaçların milyonlarca yıl boyunca rüzgar, yağmur ve yüzey sularının etkisiyle aşınması sonucunda oluşan doğal yer şekilleridir. Daha sert kaya tabakaları üst kısımlarda koruyucu bir şapka oluştururken daha yumuşak kayaçlar alttan aşınarak koni, sütun ve mantarı andıran biçimler meydana getirir.

Peribacaları ziyarete kapandı mı, neden çöktü, ölü var mı? Nevşehir Valisi Hüseyin Kök açıkladı!

Oluşum sürecinde kayaçların yapısı, çatlakların konumu, yağış miktarı ve arazinin eğimi etkili olur. Eğimli yamaçlarda akan yağmur ve sel suları, kayaçların parçalanmasını ve aşınan malzemenin taşınmasını hızlandırır. Kapadokya'daki peribacaları, bu uzun süreli jeolojik süreçlerin sonucunda ortaya çıkan önemli doğal miraslardandır.

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