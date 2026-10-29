Nevşehir’de Göreme Açık Hava Müzesi girişinde saat 15:55 civarında peribacası çöktü. Nevşehir Valisi Hüseyin Kök "2 vatandaş hayatını kaybetti." dedi. Vali Kök, yaralı vatandaşın tedavi için hastaneye sevk edildiğini bildirdi. Faciada 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

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Nevşehir'in Göreme beldesinde peribacası çöktü. Olayda 2 kişi kayaların altında kalarak hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Göreme beldesinde bulunan peribacalarından bir tanesi yıkıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, UMKE, jandarma, polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgede kriz masası oluşturulurken yaralanan yaralı 1 kişinin hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

Kapadokya'da peribacası çöktü! Ölü ve yaralılar var

Öte yandan, Nevşehir Valisi Hüseyin Kök de bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kayaların altında kalan cenazelerin olduğu bilgisi edinilirken ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Kapadokyada peribacası çöktü! Ölü ve yaralılar var

VALİ KÖK DUYURDU: 2 KİŞİ ÖLDÜ

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, Göreme'de peribacasının çöktüğü olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralıların ise hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Olay yerinde çalışmaları takip eden Vali Kök, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bugün saat 15.15 itibarıyla aşırı yağıştan kaynaklanan bir toprak kayması oldu. Nevşehir ili Göreme beldesinde toprak kayması sonucu oluşan kaya düşmesinden dolayı şu an itibarıyla 2 şahsın maalesef cenazesine ulaştık. Olay yerinde arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Devletimiz tüm imkanlarıyla olay yerinde çalışmalarına devam ediyor" dedi.

Kapadokya'da peribacası çöktü! Ölü ve yaralılar var "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan Gürlek, "Nevşehir’imizin merkez ilçesine bağlı Göreme beldesinde meydana gelen peribacası çökmesine ilişkin Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığımızca ivedilikle soruşturma başlatılmış, 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekilimiz ve 2 Cumhuriyet Savcımız görevlendirilmiştir" açıklamasında bulundu.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

İlk belirlemelere göre olayda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştır. Enkaz altında kalmış olabilecek diğer kazazedelerin tespit edilmesi amacıyla arama ve kurtarma ekipleri çalışmalarını koordineli ve yoğun bir şekilde sürdürmektedir.

Hayatını kaybedenlere Yüce Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Arama ve kurtarma çalışmalarının bir an önce olumlu sonuçlanmasını temenni ediyorum.

Nevşehir’imizde yaşanan bu acı olaydan etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Rabbim ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü kaza ve afetten muhafaza eylesin.

Kapadokya'da peribacası çöktü! Ölü ve yaralılar var

KAPADOKYA ZİYARETE KAPATILDI MI?

Olayın ardından Kapadokya ve Göreme'nin tamamen ziyarete kapatılmadığını sadece riskli bölgelerde çalışmaların sürdüğünü ifade eden Vali Kök, "Sadece olayın yaşandığı küçük bölge güvenlik şeridine alındı. Hayat olağan akışında devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kapadokyada peribacası çöktü! Ölü ve yaralılar var

TGRT Haber ekranlarında facianın detaylarını aktaran İHA Muhabiri Asım Çapacı şunları aktardı:

"Göreme Açık Hava Müzesi'nin çok yakınındayız. Akşam saatlerinde burada bir peribacası, çok büyük bir gürültüyle düştü. Bulunduğumuz nokta Göreme Açık Hava Müzesi'nin otopark kısmı. Aynı zamanda burası insanların araçlarına giderken peribacalarında sıklıkla fotoğraf çektirdikleri bir nokta. İlk belirlemelere göre ölü ve yaralıların olduğu, yaralıların hastaneye götürüldüğü belirtildi. Şu anda araba kurtarma çalışmaları da devam ediyor."

DAHA ÖNCE 2 KEZ DAHA ÇÖKMÜŞTÜ

Öte yandan Kapadokya’da geçtiğimiz yıl ve 2024 yılında da peribacaları çökmüştü. Yaşanan olaylarda herhangi bir yaralanma yada can kaybı ise yaşanmamıştı.

Kapadokya'da peribacası çöktü! Ölü ve yaralılar var

EKİM 2025

Kapadokya bölgesindeki merkeze bağlı Göreme beldesi Gaferli Mahallesi'nde 20 Ekim 2025 tarihinde peribacasının büyük bölümü henüz bilinmeyen nedenle yıkılmıştı. Peribacasından dağılan kaya parçaları çevreye sıçramıştı.

Olayda yaralanan olmazken, peribacasının diğer bölümünün de yıkılma riskine karşı çevrede güvenlik önlemi alınmıştı.

Kapadokyada peribacası çöktü! Ölü ve yaralılar var

ARALIK 2024

Uçhisar beldesi Tekeli Mahallesi'nde etkili olan yağışta karla kaplanan ve tüf kayadan oluşan peribacasının bir bölümü karların erimeye başlamasıyla çökmüştü.

Peribacasından kopan kaya parçaları çevreye savrulurken, olayda can ve mal kaybı yaşanmamıştı.

NEVŞEHİR'DE HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre Nevşehir'de 29 Ekim perşembe günü hava sıcaklığı 14 derece olarak ölçüldü.

Nem oranının yüzde 72 olduğu kentte, gün boyu sağanak yağış etkisini sürdürdü.

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