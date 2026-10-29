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Mersin'de okullar tatil mi? 30 Ekim Mersin Valiliği açıklaması ve hava durumu

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Mersin'de okullar tatil mi? 30 Ekim Mersin Valiliği açıklaması ve hava durumu
Başlık ResmiMersinde okullar tatil mi

Mersin'de etkili olması beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışların ardından gözler 30 Ekim 2026 Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceğine çevrildi. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda kent genelinde kuvvetli yağış, sel, su baskını ve ulaşımda aksama riskine dikkat çekildi. Öğrenciler ve veliler ise ''Mersin'de okullar tatil mi? Yarın okul var mı?'' sorularının cevaplarını araştırıyor.

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Betül Tokkan
BETÜL TOKKAN

Meteorolojik değerlendirmelere göre Mersin'de yağışlı havanın 29 Ekim Perşembe gününün ilk saatlerinden itibaren etkisini göstermesi bekleniyordu. Yağışların batı ilçelerinden başlayarak zaman içerisinde kent genelinde yayılması öngörülürken gözler eğitim öğretim sürecine çevrildi. Peki, Mersin'de okullar tatil mi? Yarın okul var mı?

Mersinde okullar tatil mi? 30 Ekim Mersin Valiliği açıklaması ve hava durumu
Başlık ResmiMersinde okullar tatil mi? 30 Ekim Mersin Valiliği açıklaması ve hava durumu

MERSİN'DE OKULLAR TATİL Mİ, YARIN OKUL VAR MI?

Mersin'de 30 Ekim 2026 Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Kentte etkili olması beklenen kuvvetli yağış nedeniyle öğrenciler, veliler ve eğitim çalışanları valilikten gelecek duyuruları takip ediyor.

Mersin Valiliği tarafından 30 Ekim Cuma günü okulların tatil edildiğine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin güncel durum, Valiliğin resmi duyurularıyla netleşecek.

Mersinde okullar tatil mi? 30 Ekim Mersin Valiliği açıklaması ve hava durumu
Başlık ResmiMersinde okullar tatil mi? 30 Ekim Mersin Valiliği açıklaması ve hava durumu

MERSİN'DE YARIN YAĞMUR YAĞACAK MI?

Mersin çevrelerinde 29 Ekim 2026 Perşembe saat 02.00 ile 30 Ekim 2026 Cuma saat 06.00 arası çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kentte gün içerisinde sıcaklık 17 ila 23 derece arasında değişecek.

Gece ve sabahın erken saatlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış öngörülürken ilerleyen saatlerde yağışın yerel sağanak şeklinde devam etmesi bekleniyor.

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