Antalya'da sel felaketi yeniden yaşandı! Evler ve seralar sular altında
Antalya'nın Demre ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, ev ve iş yerleri ile seraları su bastı. Araçlarında mahsur kalan vatandaşlar ekiplerce kurtarılırken, Demre-Kaş D-400 kara yolu ulaşıma kapandı.
Antalya'nın Demre ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak, sele neden oldu. Çevreli ve Üçağız mahallelerinde derelerin taşması sonucu evler, iş yerleri ve seralar su altında kalırken, bazı yollarda ulaşım aksadı.
DERELER TAŞTI, EV VE SERALARI SU BASTI
Şiddetli yağış nedeniyle mahalle yollarında su birikintileri oluştu. Yağışın devam etmesiyle dere yataklarından taşan sular çevredeki yerleşim alanlarına yayıldı. Sel nedeniyle bazı ev ve iş yerleri ile seraları su bastı.
Sağanağa hazırlıksız yakalanan ve araçlarında mahsur kalan vatandaşlar, belediye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Belediye, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri bölgede çalışma başlattı.
15 GÜN SONRA AYNI MANZARA
Demre Kaymakamı Emin Bağlı, Çevreli ve Üçağız mahallelerinde yaklaşık 15 gün önce yaşanan sel felaketinin benzerinin yeniden meydana geldiğini belirtti.
Mahsur kalma ihbarı üzerine ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini aktaran Bağlı, olayda can kaybı ve yaralanma olmadığını ifade etti. Bağlı, taşkın nedeniyle kapanan yolun yeniden ulaşıma açılması için suların çekilmesinin beklendiğini kaydetti.
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BELEDİYE BAŞKANINDAN DESTEK ÇAĞRISI
Demre Belediye Başkanı Fahri Duran da yaklaşık 15 gün önce yaşanan sel felaketinin tekrarlandığını söyledi.
Selden etkilenen bölgelerde dere yataklarının bulunduğuna dikkati çeken Duran, yağışların mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla derelerin suyu taşıyamadığını ve taşkınların yerleşim alanlarına ulaştığını belirtti.
Bölgede daha önce bazı çalışmalar yapıldığını, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından da çalışma başlatıldığını aktaran Duran, sorunun kalıcı olarak çözülmesi için daha kapsamlı müdahaleye ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Duran, Büyükşehir Belediyesi, ASAT ve DSİ'den destek istedi.
D-400 KARA YOLU ULAŞIMA KAPANDI
Sağanak ve taşkın nedeniyle Demre-Kaş D-400 kara yolu ulaşıma kapandı. Bölgede ekiplerin çalışmaları sürerken, su seviyesinin düşmesi ve yolun yeniden ulaşıma açılması bekleniyor.