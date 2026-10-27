Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarıda bulunduğu Antalya'da sağanak ve fırtına etkili oldu. Kepez'de hortumun işçilerin kaldığı 2 konteyneri parçalaması sonucu 5 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün olumsuz hava koşullarına ilişkin uyarılarının ardından Antalya'da akşam saatlerinde yağış etkisini göstermeye başladı. Sağanağa eşlik eden kuvvetli rüzgar, özellikle açık alanlarda etkili oldu.

HORTUM KORKUTTU

Kepez ilçesinde kaydedilen görüntülerde, rüzgarın şiddetiyle sandalyelerin ve çöp konteynerlerinin hareket ederek savrulduğu anlar yer aldı. Çevrede bulunan eşyaların rüzgara kapılması ve oluşan hortum, fırtınanın etkisini gözler önüne serdi.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda ise vatandaşlar Kaş, Kumluca ve Finike'de yolların ve seraların sular altında kaldığını belirtti.

Kentte etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşların dikkatli olması gerektiği hatırlatılırken, olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli davranılması önem taşıyor.

Antalya'da hortum faciası! 2 konteyner savruldu, 5 işçi öldü

İŞÇİLERİN KALDIĞI 2 KONTEYNER SAVRULDU

Saat 23.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde ortaya çıkan hortum, şantiyede işçilerin kaldığı 2 konteyneri savurdu. Olayda 2 işçi olay yerinde hayatını kaybetti, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken 3 işçi ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 1 işçinin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi alıp incelemelerde bulundu. Vali Şahin, "Şu anda olay yerinde aramalarımız devam ediyor. Teyitleşiyoruz başka bir yaralı ya da cenaze var mı bunu anlamaya çalışıyoruz. Çok enteresan bir doğa olayıyla karşı karışayız. Şehrin başka bir noktasında hortum ihbarı olmadı, sadece burada hücre hortum ortaya çıktı ve yine sadece burada 2 konteyneri paramparça eden hortumla karşı karşıyayız. Yakın konteynerlerde de bir şey yok" dedi.

Antalya'da hortum faciası! 2 konteyner savruldu, 5 işçi öldü

BİR DE VİNÇ DEVİLDİ

Aynı alanda yine hortum sebebiyle bir vincin de devrildiği ancak konteynerle bir ilgisinin bulunmadığını söyleyen Vali Şahin, "Vincin altında can kaybı ya da yaralı söz konusu değil, bütün site inşaatını hortum tarumar etmiş" şeklinde konuştu.

Ekiplerin alanda başka işçi olma ihtimali sebebiyle arama çalışmalarının da devam ettiği bildirildi.

Antalya'da hortum faciası! 2 konteyner savruldu, 5 işçi öldü

SAĞANAK ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Meteoroloji bugün kent için 'sarı kodlu uyarı' verirken, beklenen hava durumunu resmi internet sitesinden şu ifadelerle paylaştı:

"Havanın bugün parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, merkez ve batı kıyılarında kuvvetli, doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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