Sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışın etkili olduğu Muğla’da yaşanan taşkın sonrası iş yerleri sular altında kaldı, dereler taştı, bahçe duvarı yıkıldı, Bodrum- Datça, Bodrum- İstanköy Adası’ndaki feribot seferleri iptal edildi. Meteoroloji 7 ilçe için ise yeni sağanak uyarısında bulundu.

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış sonrası, dereler taştı, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

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Koyunbaba Mahallesi'nde bazı evleri su basarken, Gümbet Mahallesi'nde de derelerde su seviyesi yükseldi. Bazı noktalarda rögar kapaklarından su taşarken taşkın riski nedeniyle ekipler harekete geçti.

DERE GİRİŞ-ÇIKIŞLARINA ŞERİT

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi ekipleri, muhtemel su baskınları ve taşkınlara karşı teyakkuza geçti. Zabıta ekipleri dere giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemi alarak şerit çekti.

Etkisi yarın da sürecek! Dereler taştı, duvarlar yıkıldı, feribotlar iptal, Muğla’da yeni sağanak alarmı

BAHÇE DUVARI YIKILDI

Koyunbaba-Gümüşlük yolu su giderlerinin tıkanması nedeniyle trafiğe kapanırken, bir iş yerini su bastı. Ekiplerin çalışmasıyla tıkanan su giderleri açılırken, yol yeniden ulaşıma açıldı. Yağışın etkisiyle yıkılan bahçe duvarının altında kalan park halindeki motosiklette hasar oluştu. Konacık Mahallesi’nde de dere yataklarında temizlik çalışması yapıldı.

Etkisi yarın da sürecek! Dereler taştı, duvarlar yıkıldı, feribotlar iptal, Muğla’da yeni sağanak alarmı

7 İLÇEYE SAĞANAK UYARISI

Sağanak yağış etkisinin devam ettiği kent için Meteoroloji’den yeni bir uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4.Bölge Müdürlüğü Muğla’nın Datça, Marmaris, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Etkisi yarın da sürecek! Dereler taştı, duvarlar yıkıldı, feribotlar iptal, Muğla’da yeni sağanak alarmı

Yapılan uyarıda, şöyle denildi:

Yapılan son değerlendirmelere göre; halen devam eden yağışların 27 Ekim Salı günü ilk saatlerden itibaren Muğla’nın kuzey kıyılarında (Bodrum, Milas, Yatağan, Kavaklıdere, Menteşe, Ula) kuvvetli (21-50 kg/m2), güney ve doğusunda (Datça, Marmaris, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye, Seydikemer) şiddetli yer yer aşırı (76-100 kg/m2 ve üzeri) olması beklendiğinden, yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, hortum oluşma riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Etkisi yarın da sürecek! Dereler taştı, duvarlar yıkıldı, feribotlar iptal, Muğla’da yeni sağanak alarmı

FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Öte yandan Muğla’nın Bodrum ilçesinde beklenen olumsuz hava şartları sebebiyle bugün Bodrum ile Datça ilçeleri arasında yapılacak feribot seferleri iptal edildi. Ayrıca Bodrum ile Yunanistan'ın İstanköy Adası arasındaki seferlerin de iptal edildiği öğrenildi.

Etkisi yarın da sürecek! Dereler taştı, duvarlar yıkıldı, feribotlar iptal, Muğla’da yeni sağanak alarmı

| Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı | Muğla Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu AjansıMuğla

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