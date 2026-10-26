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Yaşam

Kuvvetli sağanak kapıda! Bu iller için meteorolojiden kritik uyarı

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Kuvvetli sağanak kapıda! Bu iller için meteorolojiden kritik uyarı
Başlık ResmiKuvvetli sağanak kapıda! Bu iller için meteorolojiden kritik uyarı

Yeni haftada hava durumu nasıl olacak sorusunun cevabı merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde batı ve kuzey kesimlerde sağanak yağış bekleniyor. Ege ile Batı Akdeniz bölgesinde bazı iller için kuvvetli ve şiddetli yağışlara karşı tedbir çağrısı yapıldı. Meteoroloji, sel, su baskını, heyelan, dolu ve hortum tehlikesine karşı vatandaşları uyardı. Peki, İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde kuvvetli sağanak bekleniyor? İşte il il 26 Kasım hava durumu tahminleri...

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Sezer Doğru
SEZER DOĞRU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre: Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Adana, Eskişehir, Konya çevreleri ve Ankara'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu, Aydın, İzmir, Denizli çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın batısında kuvvetli ve çok kuvvetli, Aydın'ın batısı ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Orta Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor.

Kuvvetli sağanak kapıda! Bu iller için meteorolojiden kritik uyarı
Başlık ResmiKuvvetli sağanak kapıda! Bu iller için meteorolojiden kritik uyarı

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİ DÜZEYİNDE SEYREDECEK

Hava sıcaklığının batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

O İLLER İÇİN "DİKKATLİ OLUNMALI" UYARISI

Yağışların Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu, Aydın, İzmir, Denizli çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın batısında kuvvetli ve çok kuvvetli, Aydın'ın batısı ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği aktarıldı. Vatandaşların yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

Kuvvetli sağanak kapıda! Bu iller için meteorolojiden kritik uyarı
Başlık ResmiKuvvetli sağanak kapıda! Bu iller için meteorolojiden kritik uyarı

Kuvvetli rüzgar uyaısına yer verilen meteoroloji raporunda "Rüzgarın Güney Ege kıyılarında güneyli yönlerden, Marmara'da kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(50 - 70 km / saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

İşte il il hava durumu tahminleri:

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ŞehirSıcaklıkHava Durumu
BURSA22°CParçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ÇANAKKALE22°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL21°CParçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KIRKLARELİ20°CParçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Aydın çevreleri ile güney ve batı kesimleri başta olmak üzere İzmir çevreleri ve Denizli'de yerel kuvvetli, Aydın’ın batısı ve Muğla’da çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ŞehirSıcaklıkHava Durumu
AFYONKARAHİSAR19°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
DENİZLİ23°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR22°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve batı kesimleri başta olmak üzere il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA18°CParçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
Kuvvetli sağanak kapıda! Bu iller için meteorolojiden kritik uyarı
Başlık ResmiKuvvetli sağanak kapıda! Bu iller için meteorolojiden kritik uyarı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Adana çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ŞehirSıcaklıkHava Durumu
ADANA30°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA24°CParçalı bulutlu, iç ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra batı ilçelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.
BURDUR20°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY27°CAz bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren Eskişehir ve Konya çevreleri ile Ankara'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ŞehirSıcaklıkHava Durumu
ANKARA22°CParçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren batı ilçeleri sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR21°CParçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
KONYA21°CParçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
NEVŞEHİR22°CAz bulutlu
Kuvvetli sağanak kapıda! Bu iller için meteorolojiden kritik uyarı
Başlık ResmiKuvvetli sağanak kapıda! Bu iller için meteorolojiden kritik uyarı

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ŞehirSıcaklıkDurum
BOLU23°CParçalı bulutlu
KASTAMONU22°CParçalı bulutlu
SİNOP21°CParçalı bulutlu
ZONGULDAK19°CParçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor.

ŞehirSıcaklıkHava Durumu
AMASYA25°CParçalı ve az bulutlu
RİZE23°CParçalı ve az bulutlu
SAMSUN23°CParçalı ve az bulutlu
TRABZON22°CParçalı ve az bulutlu
Kuvvetli sağanak kapıda! Bu iller için meteorolojiden kritik uyarı
Başlık ResmiKuvvetli sağanak kapıda! Bu iller için meteorolojiden kritik uyarı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ŞehirSıcaklıkHava Durumu
ERZURUM16°CParçalı ve az bulutlu
KARS17°CParçalı ve az bulutlu
MALATYA21°CParçalı ve az bulutlu
VAN18°CParçalı ve az bulutlu
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GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ŞehirSıcaklıkHava Durumu
DİYARBAKIR25°CParçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP25°CParçalı ve az bulutlu
MARDİN24°CParçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA26°CParçalı ve az bulutlu
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