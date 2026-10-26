Kuvvetli sağanak kapıda! Bu iller için meteorolojiden kritik uyarı
Yeni haftada hava durumu nasıl olacak sorusunun cevabı merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde batı ve kuzey kesimlerde sağanak yağış bekleniyor. Ege ile Batı Akdeniz bölgesinde bazı iller için kuvvetli ve şiddetli yağışlara karşı tedbir çağrısı yapıldı. Meteoroloji, sel, su baskını, heyelan, dolu ve hortum tehlikesine karşı vatandaşları uyardı. Peki, İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde kuvvetli sağanak bekleniyor? İşte il il 26 Kasım hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre: Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Adana, Eskişehir, Konya çevreleri ve Ankara'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu, Aydın, İzmir, Denizli çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın batısında kuvvetli ve çok kuvvetli, Aydın'ın batısı ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Orta Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor.
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİ DÜZEYİNDE SEYREDECEK
Hava sıcaklığının batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
O İLLER İÇİN "DİKKATLİ OLUNMALI" UYARISI
Yağışların Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu, Aydın, İzmir, Denizli çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın batısında kuvvetli ve çok kuvvetli, Aydın'ın batısı ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği aktarıldı. Vatandaşların yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.
Kuvvetli rüzgar uyaısına yer verilen meteoroloji raporunda "Rüzgarın Güney Ege kıyılarında güneyli yönlerden, Marmara'da kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(50 - 70 km / saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.
İşte il il hava durumu tahminleri:
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
|Şehir
|Sıcaklık
|Hava Durumu
|BURSA
|22°C
|Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
|ÇANAKKALE
|22°C
|Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
|İSTANBUL
|21°C
|Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
|KIRKLARELİ
|20°C
|Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Aydın çevreleri ile güney ve batı kesimleri başta olmak üzere İzmir çevreleri ve Denizli'de yerel kuvvetli, Aydın’ın batısı ve Muğla’da çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
|Şehir
|Sıcaklık
|Hava Durumu
|AFYONKARAHİSAR
|19°C
|Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
|DENİZLİ
|23°C
|Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
|İZMİR
|22°C
|Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve batı kesimleri başta olmak üzere il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.
|MUĞLA
|18°C
|Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Adana çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
|Şehir
|Sıcaklık
|Hava Durumu
|ADANA
|30°C
|Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|ANTALYA
|24°C
|Parçalı bulutlu, iç ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra batı ilçelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.
|BURDUR
|20°C
|Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|HATAY
|27°C
|Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren Eskişehir ve Konya çevreleri ile Ankara'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
|Şehir
|Sıcaklık
|Hava Durumu
|ANKARA
|22°C
|Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren batı ilçeleri sağanak yağışlı
|ESKİŞEHİR
|21°C
|Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
|KONYA
|21°C
|Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
|NEVŞEHİR
|22°C
|Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
|Şehir
|Sıcaklık
|Durum
|BOLU
|23°C
|Parçalı bulutlu
|KASTAMONU
|22°C
|Parçalı bulutlu
|SİNOP
|21°C
|Parçalı bulutlu
|ZONGULDAK
|19°C
|Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor.
|Şehir
|Sıcaklık
|Hava Durumu
|AMASYA
|25°C
|Parçalı ve az bulutlu
|RİZE
|23°C
|Parçalı ve az bulutlu
|SAMSUN
|23°C
|Parçalı ve az bulutlu
|TRABZON
|22°C
|Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
|Şehir
|Sıcaklık
|Hava Durumu
|ERZURUM
|16°C
|Parçalı ve az bulutlu
|KARS
|17°C
|Parçalı ve az bulutlu
|MALATYA
|21°C
|Parçalı ve az bulutlu
|VAN
|18°C
|Parçalı ve az bulutlu
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GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
|Şehir
|Sıcaklık
|Hava Durumu
|DİYARBAKIR
|25°C
|Parçalı ve az bulutlu
|GAZİANTEP
|25°C
|Parçalı ve az bulutlu
|MARDİN
|24°C
|Parçalı ve az bulutlu
|ŞANLIURFA
|26°C
|Parçalı ve az bulutlu