Yeni haftada hava durumu nasıl olacak sorusunun cevabı merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde batı ve kuzey kesimlerde sağanak yağış bekleniyor. Ege ile Batı Akdeniz bölgesinde bazı iller için kuvvetli ve şiddetli yağışlara karşı tedbir çağrısı yapıldı. Meteoroloji, sel, su baskını, heyelan, dolu ve hortum tehlikesine karşı vatandaşları uyardı. Peki, İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde kuvvetli sağanak bekleniyor? İşte il il 26 Kasım hava durumu tahminleri...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre: Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Adana, Eskişehir, Konya çevreleri ve Ankara'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu, Aydın, İzmir, Denizli çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın batısında kuvvetli ve çok kuvvetli, Aydın'ın batısı ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Orta Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor.

Kuvvetli sağanak kapıda! Bu iller için meteorolojiden kritik uyarı

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİ DÜZEYİNDE SEYREDECEK

Hava sıcaklığının batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

O İLLER İÇİN "DİKKATLİ OLUNMALI" UYARISI

Yağışların Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu, Aydın, İzmir, Denizli çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın batısında kuvvetli ve çok kuvvetli, Aydın'ın batısı ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği aktarıldı. Vatandaşların yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

Kuvvetli sağanak kapıda! Bu iller için meteorolojiden kritik uyarı

Kuvvetli rüzgar uyaısına yer verilen meteoroloji raporunda "Rüzgarın Güney Ege kıyılarında güneyli yönlerden, Marmara'da kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(50 - 70 km / saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

İşte il il hava durumu tahminleri:

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Şehir Sıcaklık Hava Durumu BURSA 22°C Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı ÇANAKKALE 22°C Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. İSTANBUL 21°C Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı KIRKLARELİ 20°C Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Aydın çevreleri ile güney ve batı kesimleri başta olmak üzere İzmir çevreleri ve Denizli'de yerel kuvvetli, Aydın’ın batısı ve Muğla’da çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Şehir Sıcaklık Hava Durumu AFYONKARAHİSAR 19°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı DENİZLİ 23°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor. İZMİR 22°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve batı kesimleri başta olmak üzere il genelinde kuvvetli olması bekleniyor. MUĞLA 18°C Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Kuvvetli sağanak kapıda! Bu iller için meteorolojiden kritik uyarı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Adana çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Şehir Sıcaklık Hava Durumu ADANA 30°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA 24°C Parçalı bulutlu, iç ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra batı ilçelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor. BURDUR 20°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY 27°C Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren Eskişehir ve Konya çevreleri ile Ankara'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Şehir Sıcaklık Hava Durumu ANKARA 22°C Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren batı ilçeleri sağanak yağışlı ESKİŞEHİR 21°C Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı KONYA 21°C Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı NEVŞEHİR 22°C Az bulutlu

Kuvvetli sağanak kapıda! Bu iller için meteorolojiden kritik uyarı

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Şehir Sıcaklık Durum BOLU 23°C Parçalı bulutlu KASTAMONU 22°C Parçalı bulutlu SİNOP 21°C Parçalı bulutlu ZONGULDAK 19°C Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor.

Şehir Sıcaklık Hava Durumu AMASYA 25°C Parçalı ve az bulutlu RİZE 23°C Parçalı ve az bulutlu SAMSUN 23°C Parçalı ve az bulutlu TRABZON 22°C Parçalı ve az bulutlu

Kuvvetli sağanak kapıda! Bu iller için meteorolojiden kritik uyarı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Şehir Sıcaklık Hava Durumu ERZURUM 16°C Parçalı ve az bulutlu KARS 17°C Parçalı ve az bulutlu MALATYA 21°C Parçalı ve az bulutlu VAN 18°C Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Şehir Sıcaklık Hava Durumu DİYARBAKIR 25°C Parçalı ve az bulutlu GAZİANTEP 25°C Parçalı ve az bulutlu MARDİN 24°C Parçalı ve az bulutlu ŞANLIURFA 26°C Parçalı ve az bulutlu

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