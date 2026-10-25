Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, Bursa Ovası’nı geçen 94 km’lik fay hattının 7 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu açıkladı. 1855’te kırılmayan Kestel-Yenişehir hattında enerji biriktiğini belirten Seyitoğlu, "Bursa’nın avantajı deprem gerçekleşmeden önce fayın ovanın içinde bulunduğunu biliyor olmamız" ifadelerini kullandı.

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Osmangazi Belediyesi ev sahipliğinde, Panorama 1326 Fetih Müzesi’nde gerçekleştirilen "Bursa Depremi Konuşuyor" paneli, kentin jeolojik yapısını ve taşıdığı devasa riski gözler önüne serdi.

Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, "Deprem Tehlikesi Açısından Havza Biçen Faylar Arasında Bir Karşılaştırma" başlıklı sunumunda fay sistemlerini deprem tehlikesi açısından ele aldı.

Bursa’nın altındaki 94 kilometrelik tehlike! Uzman isim açıkladı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir

94 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA DEV FAY

Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, Bursa Ovası’nın altından geçen ve 94 kilometre uzunluğa ulaşan dev fay sistemine işaret etti.

Gürol Seyitoğlu, "Türkiye Diri Fay Haritası’nda Bursa ve çevresindeki faylar, 1855 yılında gerçekleşen depremlere neden olan faylar kadar uzun değil. Bizim tespit ettiğimiz fay, tüm Bursa Ovası’nı boydan boya geçen bir fay. Bu fayın uzunluğu yaklaşık 94 kilometreyi buluyor.

Bursa’nın altındaki 94 kilometrelik tehlike! Uzman isim açıkladı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir

TEHLİKE KIRILMAYAN BÖLÜMDE

1855 yılında bu fayın yaklaşık yarısının kırıldığı, tarihi kayıtlardaki hasarların incelenmesiyle ortaya konuluyor. Bu rapor ve çalışmalarda, Susurluk’tan Kestel’e kadar uzanan bir sistemin kırılmış olması gerektiği belirtiliyor.

Çünkü 1855 yılında iki deprem meydana gelmiş. Bize göre Kestel’den Yenişehir Ovası’nın iç kesimlerine uzanan bölüm ise 1855 yılında kırılmamış görünüyor.

Bursa’nın altındaki 94 kilometrelik tehlike! Uzman isim açıkladı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir

Bu noktada bazı hesaplamalar yapmaya başlıyorsunuz. Fayların yılda kaç milimetre yer değiştirdiği önemli; çünkü bu verilerle fay üzerinde biriken gerilmeyi hesaplıyorsunuz. Buna göre, 7 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip bir fay sistemimiz var. Üstelik bu fay, ovanın bir ucundan diğer ucuna kadar uzanıyor. Türkiye’nin farklı bölgelerinde de ovaları boydan boya geçen faylar bulunuyor.

Bursa’nın altındaki 94 kilometrelik tehlike! Uzman isim açıkladı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir

Ancak bunların varlığı genellikle deprem sonrasında ortaya konulmuş. Belirli bir büyüklüğe ulaşan depremler, yüzeyde kırılmalara neden olabiliyor ve fayın izi depremden sonra belirginleşebiliyor. Bursa’nın avantajı ise deprem gerçekleşmeden önce fayın ovanın içinde bulunduğunu biliyor olmamız. Bu bilgi doğrultusunda gerekli önlemlerin alınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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