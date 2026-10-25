Dünya beşik gibi sallanıyor! 7 günde 177'den fazla deprem, Pasifik'te tsunami alarmı

Dünya genelinde son yedi günde 4,5 ve üzeri büyüklükte 177'den fazla deprem meydana geldi. Sarsıntıların büyük bölümü Doğu Yarımküre'de kaydedilirken Pasifik Okyanusu'ndaki Vanuatu açıklarında 6,9 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Bölgede bir gün içinde art arda 20'den fazla deprem yaşanırken yetkililer tsunami tehlikesinin geçtiğini duyurdu.

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Dünya genelinde son yedi günde 4,5 ve üzeri büyüklükte 177'den fazla deprem kaydedildi.

Sarsıntıların büyük bölümü Doğu Yarımküre'de meydana gelirken, Pasifik Okyanusu'ndaki Vanuatu açıklarında 6,9 büyüklüğünde deprem yaşandı.

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6,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMİN ARDINDAN TSUNAMİ UYARISI

Pasifik merkezli PMN News'in haberine göre Vanuatu'nun kuzeyinde 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin Port-Olry yerleşiminin yaklaşık 197 kilometre batı-kuzeybatısında, 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

Depremin büyüklüğü ilk olarak 7,2 olarak duyuruldu, daha sonra 6,9 olarak güncellendi.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, depremin ardından merkez üssünün 300 kilometre çevresindeki Vanuatu kıyılarında tehlikeli tsunami dalgalarının oluşabileceği uyarısında bulundu.

DÖRT DAKİKA SONRA BİR DEPREM DAHA

Bölgedeki sismik hareketlilik ilk büyük depremle sınırlı kalmadı.

USGS verilerine göre 6,9 büyüklüğündeki sarsıntıdan yalnızca dört dakika sonra 6,3 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi.

Cumartesi akşamı boyunca 5,7, 5,8 ve 5,3 büyüklüğünde yeni depremler kaydedildi. Gece saatlerinde ise 5,9 büyüklüğünde bir başka sarsıntı yaşandı.

Pazar sabahına kadar devam eden hareketlilikte 4,8 ve 4,9 büyüklüğünde depremler de meydana geldi.

BİR GÜNDEN KISA SÜREDE 20'DEN FAZLA DEPREM

Pazar sabahı paylaşılan verilere göre Vanuatu'nun kuzey açıklarında cumartesi öğleden itibaren 20'den fazla deprem kaydedildi.

Sarsıntıların önemli bir bölümü Port-Olry'nin kuzeybatısında yoğunlaştı.

USGS kayıtları, bölgede 5,0 ve üzeri büyüklükte çok sayıda depremin meydana geldiğini ortaya koydu.

Vanuatu açıklarında 20 Ekim Salı günü de 6,6 büyüklüğünde güçlü bir deprem kaydedilmişti.

TSUNAMİ UYARISI KALDIRILDI

Art arda yaşanan depremlerin ardından Vanuatu Jeolojik Tehlikeler Dairesi, deniz seviyesi ölçümlerini değerlendirdi.

Yetkililer, kıyı bölgelerine yönelik tsunami tehlikesinin sona erdiğini belirterek daha önce yayımlanan uyarıyı kaldırdı.

Depremler nedeniyle ciddi hasar veya can kaybı yaşandığına ilişkin bağımsız olarak doğrulanmış bir açıklama yapılmadı.

Ancak depremlerin merkez üssüne yakın yerleşimlerdeki etkilerine ilişkin belirsizlik sürüyor.

PASİFİK'TE SİSMİK HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

Vanuatu, Pasifik Okyanusu'nda tektonik levhaların birbirine yaklaştığı ve güçlü depremlerin sık meydana geldiği bir bölgede bulunuyor.

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