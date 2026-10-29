Meteoroloji 25 ili tek tek açıkladı: Sağanak ve sel riski kapıda
Meteoroloji, 30 Ekim için 25 kente sarı kodlu uyarı yaptı. Birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken vatandaşlara sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 30 Ekim Cuma günü için hava durumu tahminlerini yayımladı. Birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği ifade edilirken, kuvvetli yağış ihtimali nedeniyle 25 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.
YURT GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı Akdeniz'de 2 ila 4 derece artacak, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 5 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.
Rüzgar ise kuzey ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
25 KENTE SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli sağanak beklenen 25 kenti tek tek açıkladı ve bu illerde yaşayanların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması gerektiğini bildirdi.
İşte 'sarı kod' ile uyarı alan o iller: Adana, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Sakarya, Siirt, Sivas, Tunceli, Şanlıurfa, Batman, Şırnak, Yalova, Kilis, Osmaniye.
İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
ANKARA 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
İSTANBUL 14°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 14°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
BURSA 14°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE 13°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ADANA 14°C, 23°C
Akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 14°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
BOLU 11°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 15°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 16°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM 5°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN 12°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 14°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı