Meteoroloji 25 ili tek tek açıkladı: Sağanak ve sel riski kapıda

Meteoroloji, 30 Ekim için 25 kente sarı kodlu uyarı yaptı. Birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken vatandaşlara sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 30 Ekim Cuma günü için hava durumu tahminlerini yayımladı. Birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği ifade edilirken, kuvvetli yağış ihtimali nedeniyle 25 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.

YURT GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı Akdeniz'de 2 ila 4 derece artacak, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 5 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgar ise kuzey ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

30 Ekim 2026 MGM hava durumu tahmin haritası

25 KENTE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli sağanak beklenen 25 kenti tek tek açıkladı ve bu illerde yaşayanların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması gerektiğini bildirdi.

İşte 'sarı kod' ile uyarı alan o iller: Adana, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Sakarya, Siirt, Sivas, Tunceli, Şanlıurfa, Batman, Şırnak, Yalova, Kilis, Osmaniye.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL 14°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 14°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

BURSA 14°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 13°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA 14°C, 23°C

Akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 14°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

BOLU 11°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 15°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 16°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM 5°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN 12°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 14°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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