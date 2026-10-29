Kadir Ezildi'nin sunuculuğunu yaptığı En Hamarat Benim'in yayın akışında görünmemesi, yarışmanın takipçilerini yeni bir program arayışına yöneltti. NOW ekranlarında yayınlanan yapımın akıbeti merak edilirken Ezildi'nin sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler, yeni bir temizlik programının hazırlıklarının yapıldığına ilişkin iddiaları gündeme getirdi. Kadir Ezildi programı bitti mi, En Hamarat Benim neden yok ve Kadir Ezildi kanal mı değiştirdi, hangi kanala geçti merak edilirken yeni program söylentileri de takipçileri heyecanlandırdı.

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NOW ekranlarında Kadir Ezildi'nin sunumuyla yayınlanan En Hamarat Benim'in 26 Ekim'den beri yayın akışında yer almaması, yarışmanın geleceği hakkında soru işaretleri oluşturdu. Programı hafta içi düzenli olarak takip eden izleyiciler, yarışmanın neden ekrana gelmediğini ve yayınların yeniden başlayıp başlamayacağını araştırmaya başladı. Peki, Kadir Ezildi programı bitti mi, En Hamarat Benim neden yok? Kadir Ezildi kanal mı değiştirdi, hangi kanala geçti?

Yeni program iddiaları gündemde! Kadir Ezildi programı bitti mi, En Hamarat Benim neden yok?

KADİR EZİLDİ PROGRAMI BİTTİ Mİ?

Kadir Ezildi'nin sunduğu En Hamarat Benim'in yayın akışında yer almaması, programın sona erip ermediği sorusunu gündeme getirdi. Ezildi'nin yeni bir temizlik programıyla ekranlara döneceğine ilişkin paylaşımı da dikkat çekti. Fakat 29 Ekim 2026 itibarıyla yarışmanın final yaptığına dair resmi bir açıklama hala gelmedi. Programın geleceğiyle ilgili kesin bilginin önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor.



Yeni program iddiaları gündemde! Kadir Ezildi programı bitti mi, En Hamarat Benim neden yok?

EN HAMARAT BENİM NEDEN YOK?

NOW ekranlarında yayınlanan En Hamarat Benim 26 Ekim'den itibaren yayın akışında yer almadı. Yarışmanın yerine farklı yapımların ekrana gelmesi, izleyicilerin programın akıbetini araştırmasına neden oldu. Programın reyting düşüşü nedeniyle yayından kaldırıldığı öne sürülse de Ezildi'nin yeni bir program ile kanal değişikliği yapacağı iddiaları da gündeme geldi.



Yeni program iddiaları gündemde! Kadir Ezildi programı bitti mi, En Hamarat Benim neden yok?

KADİR EZİLDİ KANAL MI DEĞİŞTİRDİ, HANGİ KANALA GEÇTİ?

Kadir Ezildi'nin Instagram hikayesinde TV8 ve Talya Prodüksiyon hesaplarını etiketlemesi, yeni kanalının TV8 olabileceği yönündeki iddiaları gündeme getirdi. Paylaşımda “Özlenen Evler Geliyor” ve “Temizlik Benim İşim Geliyor” ifadelerini kulllanan sunucunun yeni bir temizlik programıyla ekranlara dönmesi bekleniyor.

Henüz ise TV8 tarafından programın yayın tarihini ve saatini açıklayan resmi bir duyuru yapılmadı. Ezildi'nin hangi kanalda, ne zaman izleyici karşısına çıkacağı ise merakla bekleniyor.

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