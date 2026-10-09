Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde senaryo ekibiyle ilgili dikkat çeken bir ayrılık yaşandı. Yapımın başlangıcından bu yana hikâyeyi şekillendiren Melis Civelek ve Zeynep Gür, 143. bölüm itibarıyla projeden ayrılma kararı aldı. Yaşanan gelişmenin ardından izleyiciler ''Kızılcık Şerbeti bitti mi, final mi yapıyor?'' sorusunu gündeme getirdi.

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Kızılcık Şerbeti yeni sezonda senaryo ekibindeki değişiklikle gündeme geldi. Gold Film imzası taşıyan ve Show TV'de yayınlanan dizide, senaristler Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün görevlerinden ayrılacağı öğrenildi. İkilinin yapım şirketiyle yollarını ayırması, dizinin geleceğine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi. Peki, Kızılcık Şerbeti bitti mi, final mi yapıyor?

Kızılcık Şerbeti bitti mi, final mi yapıyor? Dizinin senaristleri projeye veda etti!

KIZILCIK ŞERBETİ BİTTİ Mİ?

Kızılcık Şerbeti dizisi, senaryo ekibinde yaşanan ayrılıkla gündeme geldi. Show TV ekranlarında yayınlanan yapım, beşinci sezonuyla izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin senaristleri Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün projeden ayrılacağı açıklandı. Yaşanan gelişme, dizinin sona ereceği yönündeki soruları beraberinde getirirken projenin bittiğine ilişkin bir açıklama gelmedi. Dizinin yeni senaristlerle yoluna devam etmesi bekleniyor.

Kızılcık Şerbeti bitti mi, final mi yapıyor? Dizinin senaristleri projeye veda etti!

KIZILCIK ŞERBETİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Kızılcık Şerbeti'nin final yapacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı, yalnızca senaristlerin projeye veda ettiği belirtildi. Gold Film imzalı yapım Kızılcık Şerbeti beşinci sezonunda yayın hayatını sürdürüyor. Senaryo ekibindeki değişikliğin dizinin geleceğini nasıl etkileyeceği ise merak konusu oldu. Yeni senaristlerin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Kızılcık Şerbeti bitti mi, final mi yapıyor? Dizinin senaristleri projeye veda etti!

KIZILCIK ŞERBETİ SENARİSTLERİ NEDEN AYRILDI?

Kızılcık Şerbeti'nin senaristleri Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün projeden ayrılacağı bildirildi. Diziyi ilk bölümünden itibaren kaleme alan ikili ile yapım şirketi arasındaki iş birliği, senaryonun yürütülme sürecinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle sona erdi. Tarafların karşılıklı anlaşarak ayrılık kararı aldığı belirtildi. Ayrılığın 143. bölüm itibarıyla gerçekleşeceği açıklandı. Dizinin yeni senaristlerinin kim olacağı henüz belli olmadı.

Kızılcık Şerbeti bitti mi, final mi yapıyor? Dizinin senaristleri projeye veda etti!

KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM VAR MI, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü, 9 Ekim 2026 Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV ekranlarında yayınlanacak. Dizinin bu akşam 142. bölümüyle izleyici karşısına çıkması planlanıyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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