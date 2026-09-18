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Kızılcık Şerbeti'nin yeni Çimen'i Asena Keskinci kimdir?

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni Çimen'i Asena Keskinci kimdir?
Başlık ResmiKızılcık Şerbetinin yeni Çimeni Asena Keskinci kimdir?

Kızılcık Şerbeti yeni sezonu öncesinde en çok merak edilen isimlerden biri Asena Keskinci oldu. Selin Türkmen'in vedası ardından ekibe dahil olan Keskinci, "Çimen" karakterine hayat verecek. Peki, Kızılcık Şerbeti'nin yeni Çimen'i Asena Keskinci kimdir?

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Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Seray Kaya, Erkan Avcı, Özge Borak ve Emre Dinler’in paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi, kadrosundaki yeni isimlerle ekran yolculuğuna devam ediyor. Yenilenen kadrosuyla sık sık gündem olan dizide Kıvılcım’ın kızı Çimen karakterine hayat verecek isim genç oyuncu Asena Keskinci oldu. Son olarak "Jasmine" dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Keskinci'nin performansı merakla bekleniyor.

ASENA KESKİNCİ KİMDİR?

Asena Keskinci 20 Nisan 2001 tarihinde İstanbul'da doğdu. Seyirci karşısına ilk kez, 2004 yılında Aliye ve Yadigar isimli televizyon dizileriyle çıkmıştır. Ardından, Hırsız Polis ve Bez Bebek isimli dizilerde yer almıştır.

Sinemada ise, Aşk Tesadüfleri Sever, Köstebekgiller, Perili Orman filmlerinde rol almıştır. 2018 yapımı Nuri Bilge Ceylan filmi Ahlat Ağacı'nda başkarakter Sinan'ın kız kardeşi Yasemin rolünde oynamıştır.

Rol aldığı sinema ve dizi projeleri dışında birçok reklam filminde yer almıştır. Yer aldığı reklam filmleri arasında Sana Margarin, Pınar Sosis, Ford Focus ve Defans – Eczacıbaşı markaları bulunmaktadır.2010 yılında TRT Kadın Ödülleri'nde Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu Ödülü'nü kazanmıştır.

2025'te Bez Bebek'te birlikte oynadığı Evrim Akın hakkında yaptığı açıklamalarla öne çıkmıştır.[6] HBO Max'te yayına başlayan Jasmine dizisinde başrol oynamıştır.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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