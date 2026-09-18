ZTK kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu takımları
ZTK kura çekimi ile Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu takımları, 2026-2027 sezonunda kupada yoluna devam eden ekiplerin rakiplerinin belirlenmesiyle gündeme geldi. Futbolseverler ZTK kura çekiminin canlı yayın bilgilerini ve ikinci turda mücadele edecek takımları araştırıyor.
Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun organizasyonuyla kulüp temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek. İlk eleme turundan gelen 20 takım ile kupaya bu aşamadan dahil olan 42 takım aynı kurada yer alacak. Böylece toplam 62 ekibin ikinci turdaki eşleşmeleri belli olacak.
ZTK KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?
Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu kura çekimi 18 Eylül 2026 Cuma günü saat 15.00'te yapılacak. Organizasyon, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Türkiye Futbol Federasyonunun 18 Eylül tarihli güncel duyurusunda kura çekiminin kulüp yetkililerinin katılımıyla saat 15.00'te başlayacağı ve toplam 62 takımın kurada bulunacağı belirtildi.
Kura çekimi TFF'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. İkinci tur eşleşmelerinin kura sırasında belirlenmesinin ardından rakipler netleşecek ve takımlar 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacak mücadelelere hazırlanacak.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. ELEME TURU TAKIMLARI
Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu kurasına toplam 62 takım katılacak. Bu ekiplerin 20'sini 15-17 Eylül tarihlerinde oynanan 1. eleme turundan başarıyla çıkan takımlar oluşturuyor. Diğer 42 ekip ise kupaya doğrudan ikinci eleme turundan dahil oluyor.
Nesine 2. Lig'den katılan takımlar:
Adana Demirspor A.Ş.
Efor Çay Erbaaspor
Fethiyespor
Hatayspor
Karacabey Belediye Spor A.Ş.
Kırklarelispor
Sakaryaspor A.Ş.
Serik Spor Futbol A.Ş.
Somaspor
Nesine 3. Lig'den katılan takımlar:
1922 Akşehir Spor Kulübü
1964 Silifke Spor Kulübü
Açıkalın Erciyes 38 Futbol SK
Adana Adaletgücü Spor A.Ş.
Ağrı 1970 Spor Kulübü
Alanya 1221 Futbol SK
Ayos Osmaniyespor FK
Ayvalıkgücü Belediyespor
Balıkesirspor
Beykoz İshaklı Spor Faal. A.Ş.
Bigaspor
Bitlis 1916 Futbol SK
Bursa Yıldırım Spor Kulübü
Denizli İdmanyurdu 1959 SK
Düzce Cam Düzcespor
Eskişehirspor Kulübü
Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Spor
Etimesgut Spor Kulübü
Fatsa Belediyespor
Gemlik Sümerspor Futbol Spor A.Ş.
Gölcükspor
Halil Bayram İnş. Karaköprü Bld.
Karabük İdmanyurdu Spor
Karşıyaka
KDZ. Ereğli 1980 Spor Kulübü
Küçükçekmece Sinop Spor A.Ş.
Malatya Yeşilyurt SK
Niğde Belediyesi Spor
Pazarspor
Silivrispor
Uşak Spor A.Ş.
Yozgat Belediyesi Bozok Spor
Zonguldak Spor FK A.Ş.
Bu 42 ekibe 1. eleme turunu geçen 20 takımın eklenmesiyle kura havuzundaki takım sayısı 62'ye ulaşacak. TFF takvimine göre ikinci eleme turu karşılaşmaları 6, 7 ve 8 Ekim 2026 tarihlerinde oynanacak.
ZTK MAÇ TARİHLERİ 2026-2027
- Eleme Turu: 15-16-17 Eylül 2026
- Eleme Turu: 6-7-8 Ekim 2026
- Eleme Turu: 27-28-29 Ekim 2026
- Eleme Turu: 1-2-3 Aralık 2026
- Eleme Turu: 15-16-17 / 22-23-24 Aralık 2026
Son 16 Turu: 12-13-14 Ocak 2027
Çeyrek Final: 2-3-4 Şubat 2027
Yarı Final 1. Maçlar: 2-3 veya 4 Mart 2027
Yarı Final 2. Maçlar: 20-21 veya 22 Nisan 2027
Final: 29 Mayıs 2027
5. Eleme Turu müsabakalarında 15-16-17 Aralık ve 22-23-24 Aralık tarihleri birlikte kullanılabileceği gibi, takımların UEFA Kulüplerarası Turnuvalarındaki durumlarına göre sadece 15-16-17 Aralık tarihleri kullanılabilecektir.