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Kızılcık Şerbeti yeni sezon bugün mü başlıyor, yeni bölüm ne zaman?

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Kızılcık Şerbeti yeni sezon bugün mü başlıyor, yeni bölüm ne zaman?
Başlık ResmiKızılcık Şerbeti yeni sezon bugün mü başlıyor, yeni bölüm ne zaman?

Diziler yeni sezon bölümlerine hızlı bir giriş yaptı, ekranların en uzun soluklu yapımlarından Kızılcık Şerbeti'nin akıbeti merak konusu. Kadrosunda yeniliklere giden Kızılcık Şerbeti 5.sezon bölümleriyle kaldığı yerden devam edecek. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni sezon bugün mü başlıyor, yeni bölüm ne zaman?

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü için geri sayım sona eriyor. 22 Mayıs'ta 138. bölümüyle 4. sezon finalini yapan dizi 5. sezon ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Eylül ayının gelmesiyle birlikte dizi takipçileri net tarihi araştırmaya başlamıştı, beklenen açıklama yayımlanan fragmanlar geldi. Kızılcık Şerbeti, 18 Eylül Cuma akşamı yeni sezonun ilk bölümüyle Show TV ekranlarında olacak. Gold Film’in Show TV için çektiği fenomen dizi Kızılcık Şerbeti zaman atlamasıyla başlayacak.

Kızılcık Şerbeti yeni sezon bugün mü başlıyor, yeni bölüm ne zaman?
Başlık ResmiKızılcık Şerbeti yeni sezon bugün mü başlıyor, yeni bölüm ne zaman?

YENİ SEZON İLK BÖLÜM ÖZETİ

Yaşanan felaketlerin ardından geçen altı ayda Ünal ailesi ağır kayıplarla yüzleşir. Ünal Holding’te ise borçlar krize dönüşür.
Ömer bazı otelleri alıp şirketten ayrılmıştır. Fatih ve Emir, Abdullah'ı hisse satışına ikna etmeye çalışırç Ömer bazı otelleri alıp şirketten ayrılmıştır. Fatih ve Emir, Abdullah’ı hisse satışına ikna etmeye çalışır.Arka planda Asil ve Asude ise şirketin kontrolünü ele geçirmek için gizlice harekete geçer.

Salkım’ın geçirdiği ağır kazanın ardından hafızasının yerine gelmesi, evdeki dengeleri tamamen sarsacak bir düğümün çözülmesini sağlar. Yeni bir sayfa açmak isteyen Salkım, Emir’le işbirliği yaparak harekete geçer.

Fatih’le mutlu evliliğini sürdüren Başak hamiledir. Hamileliği ilerleyen Başak’ın aniden düşüp bayılması korkuya neden olur. Evdeki düzenini yeniden oturtmaya çalışan Kıvılcım, kızı Çimen’in hayatını toplama çabalarına odaklanır.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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