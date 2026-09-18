Rakip Galatasaray: Trabzonspor'un gol umudu Mohamed Salah

Trabzonspor'un dünyaca ünlü Mısırlı futbolcusu Mohamed Salah, bordo-mavililerin Trendyol Süper Lig'de kaydettiği 9 golün 5'ine katkı verdi. Salah, oynadığı 5 maçta 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Mısırlı futbolcu Mohamed Salah, Trendyol Süper Lig'de geride kalan 5 haftada ortaya koyduğu performansla takımının hücumdaki en önemli kozlarından biri oldu.

Bordo-mavili formayla ligdeki ilk maçına Kasımpaşa deplasmanında çıkan Salah, karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil oldu. Ligin ikinci haftasında Başakşehir karşısında ise 11'de görev alan 34 yaşındaki futbolcu, 2 golle takımının 2-1'lik galibiyetinde önemli rol oynadı. Salah, Amed Sportif Faaliyetler karşısında takımının 2-1 kaybetmesine engel olamazken; bordo-mavili takımın tek golünü kaydetti. Mısırlı futbolcu, Gençlerbirliği karşılaşmasında penaltıdan attığı golle ligdeki gol sayısını 4'e çıkardı.

Mohamed Salah

9 GOLÜN 5'İNDE SALAH İMZASI

Mohamed Salah, ilk 5 haftada Trabzonspor'da en fazla gol atan futbolcu konumunda bulunuyor. Mısırlı futbolcu, 4 golünün yanı sıra yaptığı 1 asistle toplam 5 gole doğrudan katkı verdi. Bordo-mavili ekibin ligde kaydettiği 9 golün 4'ünü atan Salah, asistle birlikte skor üretiminde belirleyici oyunculardan biri oldu.

SALAH'IN TÜRKİYE'DE İLK BÜYÜK SINAVI

Trabzonspor'un, Galatasaray ile oynayacağı 6'ncı hafta karşılaşması, Salah açısından da ayrı bir önem taşıyor. Dünyaca ünlü Mısırlı oyuncu, Türkiye'de ilk defa 2 büyük takımın karşı karşıya geleceği bir mücadelede forma giyecek.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI