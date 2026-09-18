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Ekonomi

Ünlü bankadan Türkiye hakkında önemli açıklama: Piyasada bozulma sinyali yok

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Ünlü bankadan Türkiye hakkında önemli açıklama: Piyasada bozulma sinyali yok
Başlık ResmiÜnlü bankadan Türkiye hakkında önemli açıklama: Piyasada bozulma sinyali yok

7 portföy şirketine ait 130 fonun tasfiye kararlarının ardından SPK’nın aldığı tedbirler gündemdeki yerini korurken, dünyaca ünlü banka Morgan Stanley’den Türkiye piyasalarına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Banka, mevcut piyasa koşullarında geniş tabanlı bir bozulma sinyali bulunmadığını belirtti.

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SPK, dün 7 portföy şirketinin 130 fonunun tasfiyesine, 38 kişi hakkında da suç duyurusuna karar verdi. Bakan Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan Finansal İstikrar Komitesi (FİK) ise piyasalardaki hareketliliğin sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketinin bazı fonlarında yaşanan kredi ve likidite problemlerinden kaynaklandığını açıkladı. Yaşanan gelişmelerin ardından SPK'nın aldığı tedbirler sonrasında dünyaca ünlü banka Türkiye hakkında önemli bir rapor yayımladı.

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BOZULMA SİNYALİ YOK

ABD merkezli olan küresel banka Morgan Stanley Türkiye'de yaşanan piyasalardaki son gelişmelere dair önemli bir rapor yayımladı. Rapora göre, Türkiye'de piyasada geniş tabanlı bir bozulma sinyali görmediğini bildirdi.

Ünlü bankadan Türkiye hakkında önemli açıklama: Piyasada bozulma sinyali yok
Başlık ResmiÜnlü bankadan Türkiye hakkında önemli açıklama: Piyasada bozulma sinyali yok

YATIRIMCIM POZİSYONLARI SAĞLIKLI

Morgan Stanley, para piyasası fonlarının bir kısmının son gelişmelerden etkilendiğini ancak geniş çaplı bir risk ve piyasa tepkisi olmadığını belirtti. Kurum, çapraz kur bazının stabil seyrettiğini ve TCMB'nin takas hariç net döviz pozisyonunda bir çıkış gözlenmediğini, bunun fonlama koşulları ve yatırımcı pozisyonlanmasının sağlıklı kaldığına işaret ettiğini ifade etti.

Kuruma göre SPK'nın aldığı geniş tedbirler kapsamında devreye aldığı likidite tedbirlerinin, piyasanın düzenli işleyişini desteklemesi ve oynaklık dönemlerinde güveni korumasına yardımcı olması bekleniyor. Morgan Stanley raporunda, carry (taşıma) yatırımcılarına da dikkat çekti. Kurum, carry (taşıma) işlemi yapan yatırımcıların pozisyonlarını sürdürmeye devam etmesinin muhtemel olduğunu, zira son dönemdeki baskının Türkiye'ye yönelik genel bir duyarlılık değişiminden ziyade belirli fonlarla sınırlı göründüğünü açıkladı.

Ünlü bankadan Türkiye hakkında önemli açıklama: Piyasada bozulma sinyali yok
Başlık ResmiÜnlü bankadan Türkiye hakkında önemli açıklama: Piyasada bozulma sinyali yok

Stanley raporunda, Türkiye için dikkat edilmesi gereken hususları da aktardı. Kurum, önümüzdeki dönemde SPK'nın tasfiye yöntemi ve takvimi, değerleme, mutabakat ve devir düzenlemeleri ile TCMB'nin likidite imkanlarının kullanımı ve endeks sağlayıcılarının revize edilen serbest dolaşım çerçevesine ilişkin değerlendirmelerinin yakından izlenmesi gereken başlıklar olduğunu belirtti.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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